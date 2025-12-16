Darbhanga News : विश्वविद्यालय में स्थापित होगा सेंटर फार एआई एसिस्टेंस-फार्सेंनिक एंड साइंस स्टडीज

जागरण संवाददाता, दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक मंगलवार को कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई। हाइब्रिड मोड में कुलपति आवासीय कार्यालय में आहूत बैठक में प्रशासनिक और शैक्षणिक मुद्दों से संबंधित पटल पर रखे मुदों के संवर्द्धन को लेकर सदस्यों ने अपने विचार रखें। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से 28 जनवरी को सीनेट की बैठक का अनुमोदन किया। संभावित तिथि की घोषणा के साथ ही कुलपति ने बैठक की तैयारियों को लेकर सभी पदाधिकारियों को दक्षता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि बैठक में 17 जनवरी तक बजट तैयार करने की बात पर जोर दिया गया। साथ ही 18 जनवरी तक बजट की साफ्ट और हार्ड कापी अपने पूर्ण रूपेण कलेवर में तैयार कर 19 जनवरी को होनी वाली सिंडिकेट की बैठक में प्रस्तुत करने की बात भी सहमति बनी।

मसौदा तैयार करने के लिए अग्रेषित किया बैठक में अभिषद सदस्यों ने एलएमएमयू सेंटर फार एआई एसिस्टेंस, फार्सेनिक एंड साइंस स्टडीज को पारित करते हुए विद्वत परिषद और न्यू कोर्स कमेटी द्वारा व्यापक और गहन अध्ययन उपरांत अकादमिक मसौदा तैयार करने के लिए अग्रेषित किया, ताकि सीनेट की बैठक में उसे सदस्यों के समक्ष रखा जा सके।