Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाने से 200 मीटर दूर दुकान से 8 लाख की दवा और नकद की चोरी, CCTV में कैद हुई घटना

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:42 PM (IST)

    बिहार में एक थाने से 200 मीटर दूर स्थित दुकान से 8 लाख की दवा और नकदी चोरी हो गई। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें चोर दुकान में घुसकर चोरी क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    8 लाख की दवा और नकद की चोरी

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। आदर्श थाना लहेरियासराय के महज दो सौ मीटर की दूरी पर एक दवा दुकान से चोरों ने आठ लाख की दवा सहित एक लाख नकदी की चोरी कर ली। घटना सोमवार की रात करीब साढ़े दस बजे की है। यह दुकान ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मोहन सिंह की है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय लोगों का आना-जाना हो रहा था। वहीं कुछ दूरी पर कई दुकानें भी खुली हुई थीं। लहेरियासराय टावर चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने सिंह दवा घर के शटर को टेढ़ा कर चोर दुकान के अंदर घुस गए। 

    आठ-नौ की संख्या में आए चोर

    सीसीटीवी में कैद फुटेज के अनुसार सोमवार की रात करीब 10:35 बजे के मुख्य सड़क की तरफ से आठ-नौ की संख्या में आए चोर रॉड से शटर को टेढ़ा किया। एक दुकान के अंदर घुसा और लोहे के राड से दराज तोड़कर उसमें रखी लगभग सात लाख रुपये की दवा को निकाल लिया, उसके बाद दराज (गल्ला) को तोड़कर एक लाख रुपये निकाल कर सभी फरार हो गए। 

    सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि सभी चोर सड़क किनारे खड़े हैं। उस वक्त बारात भी सामने से जाती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय दुकानदार ने मकान मालिक को काल कर जानकारी दी। 

    पुलिस ने शुरू की जांच

    फिर मकान मालिक ने सिंह दवा घर के प्रोपराइटर राजेश मोहन सिंह की पत्नी वीणा सिंह को बताया। दुकान पर जाकर उन्होंने देखा तो शटर टूटा हुआ था और रुपये सहित महंगी दवाएं गायब थीं। डायल 112 को कॉल करने पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। टेक्निकल सेल ने भी छानबीन की है।

    फिलहाल चोर की पहचान नहीं हो पाई है। दो माह पूर्व उनके आवास पर भी 10 लाख रुपये से अधिक के जेवरात की चोरी हुई थी, जिसका अब तक कोई पर्दाफाश नहीं हो पाया है। 

    आठ लाख रुपये के सोने के जेवरात व चांदी के सिक्के की चोरी

    इधर, ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मोहन सिंह ने बताया कि उनके संगठन का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी से मुलाकात कर चोरी के बारे में जानकारी देंगे और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए ज्ञापन देंगे। एक दिन पहले बलभद्रपुर के लक्ष्मीपुर मोहल्ले के रहने वाले विमल कुमार के घर से आठ लाख रुपये के सोने के जेवरात व चांदी के सिक्के की चोरी कर ली थी। 

    वहीं दो दिन पूर्व सदर थाना क्षेत्र के कटरहिया मोहल्ले में रिटायर्ड डीएसपी कुदरतुल्लाह के घर 450 ग्राम सोने के जेवरात, 2 किलो चांदी, छह लाख रुपये सहित मोबाइल की चोरी हो गई थी। अब तक किसी मामले का उद्भेदन नहीं हो पाया है।