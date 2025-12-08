मजदूर के PAN Card से फर्जी GST बनाकर 76 करोड़ का रिटर्न दाखिल, साइबर थाने में FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, दरभंगा। सिमरी थानाक्षेत्र के अधारपुर गांव के एक मजदूर के पेन कार्ड से जीएसटी के दो फर्जी रजिस्ट्रेशन कर 76 करोड़ रुपये का रिटर्न दाखिल कर देने का मामला सामने आया है। इसे लेकर पीड़ित ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पीड़ित सत्यम कुमार मिश्रा ने कहा कि वह दरभंगा शहर के टाइल्स की दुकान में मजदूरी करता है। अचानक 26 नवंबर को उनका यूपीआई आईडी बंद हो गया। मोबाइल से जब लेन-देन बंद हुआ तो बैंक जाकर जानकारी ली।

मैनेजर ने बताया कि तांबरम के डिप्टी कमिश्नर (एसटी) से उन्हें खाता फ्रीज करने का ईमेल प्राप्त हुआ है। इस पर यह कार्रवाई की गई है।

जब जीएसटी पोर्टल पर इसकी जांच की तो उन्हें पता चला कि उनके पैन कार्ड का किसी ने फर्जी ढंग से इस्तेमाल कर जीएसटी का दो पंजीकरण कर वित्तीय वर्ष 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 में 76 करोड़ रुपये की लेनदेन करने का रिटर्न फाइल कर दिया है।