    Bihar Crime: दरभंगा में हथियार के बल पर गैस एजेंसी व गोदाम से 4.50 लाख की लूट

    By Mukesh Srivastava Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:20 PM (IST)

    दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में सिंह कृष्णा इंडियन गैस एजेंसी में हथियारबंद बदमाशों ने 4.5 लाख रुपये की लूट की। दो बाइक पर सवार होकर आए छह बदमाशों ने मुंशी और कैशियर को पिस्तौल दिखाकर धमकाया और उनसे रुपये लूट लिए। विरोध करने पर मारपीट भी की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।

    घटना की सूचना मिलने के बाद जांच के पहुंची पुलिस। जागरण

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। मब्बी थाना क्षेत्र के करहटिया स्थित सिंह कृष्णा इंडियन गैस एजेंसी से बदमाशों ने हथियार के बल पर साढ़े चार लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। घटना रविवार की शाम की बताई जा रही है। जहां दो बाइक से आधा दर्जन बदमाश पहुंचे।

    बारी-बारी से सभी एजेंसी सह गोदाम के अंदर प्रवेश कर गए। मुंशी और कैशियर कुछ समझते उससे पहले तीन बदमाशों ने कमर से पिस्टल निकालकर तान दिया। विरोध करने पर पहले दोनों की पिटाई की, फिर सिर झुकाकर बैठ जाने को कहा।

    अन्यथा गोली मार देने की चेतावनी दी। कलेक्शन के साढ़े चार लाख रुपये, जो प्लास्टिक की थैली में रखे थे, उन्हें लूट लिया। शेष रुपये के बारे में भी जानकारी मांग रहे थे। सभी बदमाश बेखौफ थे, चेहरा भी खुला हुआ था। बार-बार सभी गोली मारने की धमकी दे रहे थे।

    जेब से 20 से 25 रुपये और मोबाइल भी लूट लिए। इसके बाद सभी पिस्टल लहराते एयरपोर्ट की ओर फरार हो गए। जाने के दौरान गोदाम के गेट को बाहर से बंद कर दिया। मुंशी सुमित कुमार सिंह ने बताया कि लूटा गया मोबाइल बाहर में फेंका हुआ मिला। सभी बदमाशों की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के आस-पास थी।

    उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया। लेकिन, कोई फायदा नहीं हुआ। गोदाम का सीसी कैमरा भी खराब पाया गया। हालांकि, रास्ते में लगे कई सीसी कैमरे के फुटेज में बदमाशों की तस्वीर कैद मिली है।

    इस आधार पर पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया कि फुटेज के आधार पर बदमाशों की खोज की जा रही है। बहुत जल्द मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। बताया कि लूट की राशि अभी स्पष्ट नहीं है।