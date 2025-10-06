Bihar Crime: दरभंगा में हथियार के बल पर गैस एजेंसी व गोदाम से 4.50 लाख की लूट

दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में सिंह कृष्णा इंडियन गैस एजेंसी में हथियारबंद बदमाशों ने 4.5 लाख रुपये की लूट की। दो बाइक पर सवार होकर आए छह बदमाशों ने मुंशी और कैशियर को पिस्तौल दिखाकर धमकाया और उनसे रुपये लूट लिए। विरोध करने पर मारपीट भी की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।

संवाद सहयोगी, दरभंगा। मब्बी थाना क्षेत्र के करहटिया स्थित सिंह कृष्णा इंडियन गैस एजेंसी से बदमाशों ने हथियार के बल पर साढ़े चार लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। घटना रविवार की शाम की बताई जा रही है। जहां दो बाइक से आधा दर्जन बदमाश पहुंचे।

बारी-बारी से सभी एजेंसी सह गोदाम के अंदर प्रवेश कर गए। मुंशी और कैशियर कुछ समझते उससे पहले तीन बदमाशों ने कमर से पिस्टल निकालकर तान दिया। विरोध करने पर पहले दोनों की पिटाई की, फिर सिर झुकाकर बैठ जाने को कहा।

अन्यथा गोली मार देने की चेतावनी दी। कलेक्शन के साढ़े चार लाख रुपये, जो प्लास्टिक की थैली में रखे थे, उन्हें लूट लिया। शेष रुपये के बारे में भी जानकारी मांग रहे थे। सभी बदमाश बेखौफ थे, चेहरा भी खुला हुआ था। बार-बार सभी गोली मारने की धमकी दे रहे थे।

जेब से 20 से 25 रुपये और मोबाइल भी लूट लिए। इसके बाद सभी पिस्टल लहराते एयरपोर्ट की ओर फरार हो गए। जाने के दौरान गोदाम के गेट को बाहर से बंद कर दिया। मुंशी सुमित कुमार सिंह ने बताया कि लूटा गया मोबाइल बाहर में फेंका हुआ मिला। सभी बदमाशों की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के आस-पास थी।

उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया। लेकिन, कोई फायदा नहीं हुआ। गोदाम का सीसी कैमरा भी खराब पाया गया। हालांकि, रास्ते में लगे कई सीसी कैमरे के फुटेज में बदमाशों की तस्वीर कैद मिली है।