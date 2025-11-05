Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Chunav : दरभंगा जिले में कौन बनेगा विजेता, 28.90 लाख वोटर और 123 उम्मीदवार

    By Vinay Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:05 PM (IST)

    दरभंगा जिले में सभी विधानसभा सीटों पर मुकाबला दिलचस्प है। यहां कुल 28.90 लाख मतदाता हैं और 123 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि चुनने में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे प्रत्याशियों के बीच सही विकल्प का चुनाव करना एक चुनौती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । जिले के दस विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाएगा।3329 मतदान केंद्रों पर 28.90 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 123 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगें।

    इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 15 लाख 23 हजार 142,महिला मतदाताओं की संख्या 13 लाख 67 हजार 420 एवं मंगलामुखी की संख्या 43 है। सभी बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है।

    सभी मतदान केंद्रों पर सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। बूथों के इर्द-गिर्द तीन स्तरीय सुरक्षा चक्र बनाया गया है। इसमें भ्रमणशील सुरक्षा बलों के साथ सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल है।

    चुनाव को लेकर राज्य में एक दर्जन चेक पोस्ट पर सुरक्षा जांच की जा रही है। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष प्रेक्षागृह में बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर को बनाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला स्तर पर विधानसभा वार नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष सह क्यूआरटी तथा प्रखंड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष एवं क्यूआरटी बनाया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है।

    बनाए गए आदर्श मतदान केंद्र

    जिले के दस विधानसभा क्षेत्र में गुरूवार को होने वाले चुनाव को लेकर कुल 11 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए है। कुषेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र में तीन आदर्श बूथ बनाए गए है।

    इनमें बूथ संख्या 102 प्राथमिक विद्यालय ग्यासपुर,बूथ संख्या 259 उत्क्रमित मध्य विद्यालय धबौलिया, पुराना भवन और बूथ संख्या मध्य विद्यालय उछटी उत्तरी भाग को बनाया गया है।

    इसी प्रकार से गौड़ाबौराम में दो मतदान केंद्र बूथ संख्या 145 मध्य विद्यालय विष्णुघाट और बूथ संख्या 25 मध्य विद्यालय नवटोल पूरब भाग, बेनीपुर के तीन मतदान केंद्र बूथ संख्या 306

    उच्च विद्यालय बंदा दक्षिणी भाग, बूथ संख्या 199 मध्य विद्यालय पोहद्दी, मध्य भाग और बूथ संख्या 282 मध्य विद्यालय बकमंडर उत्तरी भाग, अलीनगर के तीन मतदान केंंद्र बूथ संख्या 48

    उत्क्रमित मध्यय विद्यालय बहादुरपुर ककोढा उत्तरी भाग, बूथ संख्या 297 प्राथमिक विद्यालय नवटोल उत्तरी भाग और बूथ संख्या 143 उत्क्रमित मध्य विद्यालय अंटौर पूरब भाग, दरभंगा ग्रामीण के एक मतदान केंद्र बूथ संख्या 201

    मध्य विद्यालय बलौर दक्षिणी भाग, दरभंगा के एक मतदान केंद्र बूथ संख्या 345 आदर्श मध्य विद्यालय लहेरियासराय उत्तर भाग, हायाघाट में दो मतदान केंद्र बूथ संख्या 201 मध्य विद्यालय जोरजा पुराना भवन पूर्वी भाग और बूथ संख्या 105

    उत्क्रमित मध्य विद्यालय होरलपट्टी उत्तर भाग, बहादुरपुर के एक मतदान केंद्र बूथ संख्या 215 कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल का मध्य भाग, केवटी के दो मतदान केंद्र बूथ संख्या 246

    मध्य विद्यालय केवटी बालक मध्य भाग और बूथ संख्या 246 मध्य विद्यालय सिमरी पश्चिमी भाग एवं जाले विधानसभा क्षेत्र के दो मतदान केंद्र बूथ संख्या 207 मध्य विद्यालय कमतौल बालक दायां भा और बूथ संख्या 360 मध्य विद्यालय हनुमाननगर उत्तरी भाग को आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए है।