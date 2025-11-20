Darbhanga news : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 25 छात्रों को दिए जाएंगे गोल्ड मेडल

जागरण संवाददाता, दरभंगा । ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 11 वें दीक्षांत समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें 25 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही 1,121 छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी। पूर्व कुलपति समरेन्द्र प्रताप सिंह और राज मणि सिन्हा को मानद उपाधि प्रदान की जाएगी।

दीक्षा समारोह के लिए प्रत्येक पीएचडी एवं स्नातकोत्तर उपाधि धारक छात्र-छात्राओं के लिए ड्रेस उपलब्ध करा दिया गया है। छात्रों के लिए सफेद पजामा-कुर्ता या धोती-कुर्ता तथा छात्राओं के लिए सफेद सलवार-लेमन येलो कुर्ता या लाल बार्डर के साथ लेमन येलो साड़ी-लाल रंग का ब्लाउज निर्धारित किया गया है।

गुरुवार को कार्यक्रम स्थल डा. नागेन्द्र झा स्टेडियम में कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने कुलसचिव डा. दिव्या रानी हंसदा व परीक्षा नियंत्रक डा. इंसान अली आदि के साथ दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी तथा एसडीओ विकास कुमार की मौजूदगी में समारोह आयोजन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में संकायाध्यक्ष, सीनेट, सिंडिकेट तथा विद्वत परिषद् तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के द्वारा विद्वत शोभा यात्रा व मंच संचालन का अंतिम रूप से पूर्वाभ्यास किया गया। मौके पर प्रो. लावण्य कीर्ति सिंह 'काव्य' के निर्देशन में विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के छात्रों ने मुख्य मंच पर राष्ट्रगान, विश्वविद्यालय कुलगीत तथा कन्वोकेशन बैंड का भी अभ्यास किया।

डीएसडब्ल्यू प्रो. अशोक कुमार मेहता ने बताया कि प्रत्येक विभाग से संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिनियुक्ति एक-एक शिक्षक एवं शिक्षिका को अपने-अपने विभाग के छात्र-छात्राओं को अनुशासित रूप से मुख्य समारोह में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत किया गया है। समारोह के लिए पांच प्रवेश द्वारों पर तथा मुख्य पंडाल में एनसीसी कैडेट्स तथा एनएसएस स्वयंसेवकों की भी अपने पदाधिकारियों के साथ प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्हें समारोह के व्यवस्थित संचालन के लिए पदाधिकारियों द्वारा विगत तीन दिनों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कुलसचिव डा. दिव्या रानी हंसदा ने बताया कि डा. नागेन्द्र झा स्टेडियम के गेट नंबर एक से विशिष्ट एवं अति विशिष्ट जनों का प्रवेश होगा, जबकि गेट नंबर दो से सीनेट, सिंडिकेट तथा विद्वत परिषद् के सदस्य प्रवेश करेंगे। वहीं गेट नंबर तीन से केवल छात्राएं और गेट नंबर चार से केवल छात्र प्रवेश करेंगे।