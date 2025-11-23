आरपीएफ ने जयनगर से समस्तीपुर जा रही ट्रेन से पकड़ा 24 किलो गांजा, तस्कर फरार

बताया जाता है कि जयनगर से समस्तीपुर जा रही गाड़ी संख्या -15284 के सकरी रेलवे स्टेशन से छह बजकर 50 मिनट पर खुलने के बाद इंजन के आगे से पांचवां जेनरल बोगी में सीट नंबर-68,69 के नीचे नीले एवं काले रंग का लावारिस बैग रखा हुआ था।

आरपीएफ निरीक्षक पुखराज मीणा ने बताया कि शनिवार को सुबह साढ़े छह बजे जयनगर से समस्तीपुर जा रही 15284 सवारी गाड़ी के एक कोच से गांजा की जब्ती हुई। धंधेबाज पुलिस को देख पहले ही फरार हो गया।

जागरण संवाददाता, दरभंगा। आरपीएफ ने जयनगर से समस्तीपुर जा रही 15284 सवारी गाड़ी के एक कोच से करीब 24 किलो गांजा जब्त किया। जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपये आंकी गई है।

पुलिस ने जब जांच की तो सीट पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं था। बोगी में मौजूद यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी भी यात्री इसे अपना होने की बात स्वीकार नहीं की।

पुलिस ने जब दोनों बैग को टटोल कर देखा तो संदिग्ध वस्तु जैसा और गांजा का गंध बैग के अंदर से आ रहा था।जिसे जब्त् कर लिया। मौके पर इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई।

प्रभारी निरीक्षक पुखराज मीना रेलवे सुरक्षा बल के आदेशानुसार पूर्व से प्लेटफार्म ड्यूटी में तैनात दारोगा अमित कुमार साथ आरक्षी राम कुमार सिंह के साथ दोनों बैग को बारी-बारी खोलकर वजन करवाया गया। जिसमें कुल 23.680 किलोग्राम गांजा जैसा पदार्थ को बरामद किया। जिसका विधिवत जब्ती सूची तैयार कर रेल थाना दरभंगा को सिपुर्द किया गया जिसके आधार पर राजकीय रेल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।