Darbhanga Latest News : 12 हजार से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन, लेकिन धान खरीदी कितनी हुई?

जागरण संवाददाता,दरभंगा । जिले में धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। जिला टास्क फोर्स से 83943.45 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 में जिले के आवंटित लक्ष्य 98757 मीट्रिक टन में 15 प्रतिशत की कटौती की गई है। अब महज दो माह धान खरीद को लेकर बचे हैं। किसान औने- पौने दाम में व्यापारी से धान बेचने को मजबूर हैं। अब तक लक्ष्य का महज 4.5 प्रतिशत धान की खरीदारी हुई है।

जिले में अनुमानित 35 लाख 98 हजार 538 क्विंटल धान का उत्पादन बताया जा रहा है। डीसीओ कार्यालय से चयनित पैक्स व व्यापार मंडल को लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। रैयत किसान अधिकतम 250 क्विंटल और गैर रैयत किसान 100 क्विंटल धान सरकारी दर पर बेच सकते हैं। निबंधित किसानों से ही सरकारी दर पर धान की खरीद की जाएगी। अबतक सरकारी दर पर धान बिक्री करने के लिए 12225 किसानों ने आनलाइन निबंधन कराया है। जिनमें 7196 रैयत और 5029 गैर रैयत किसान शामिल है। 768 किसानों से 49638 क्विंटल धान की खरीदारी की गई है।

किसानों का किया गया भुगतान 171 पैक्स व व्यापार मंडल के माध्यम से 768 किसानों का एडवाइस कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से एसएफसी को भेजा गया। जिसमें से 403 किसानों का पीएफएमएस के माध्यम से 6 करोड़ 57 लाख 97 हजार 295 रुपये का भुगतान किया गया है।

सात राइस मिल ने पैक्सों की ओर से किसानों से खरीदे गए धान की कुटाई के लिए निबंधन कराया है। इसमें चौधरी राइस मिल, पुष्पम, प्रिया और मिथिलांचल राइस मिल आदि शामिल हैं। इन राइस मिलों का पदाधिकारियों ने भौतिक सत्यापन कर पैक्स के साथ चावल तैयार करने के लिए टैंग कर दिया है।

नमी के नाम पर प्रति क्विंटल पांच किलो की कटौती बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के किसान दशरथ यादव, मनोज कुमार सिंह, विजय कुमार यादव आदि ने बताया कि धान की कटनी के तुरंत बाद रबी की बोआई शुरू हो जाती है। सरकारी दर पर धान बेचने की प्रक्रिया काफी जटिल है। भुगतान में विलंब होता है। पैक्स प्रत्येक क्विंटल में पांच किलो नमी के नाम पर धान की कटौती करते हैं। इन सभी प्रक्रिया से आसान है कि स्थानीय व्यापारी से धान की बिक्री कर दिया जाए। भुगतान भी तत्काल हो जाता है।