पैक्स का एसएफसी के पास 1.71 करोड़ बकाया, दरभंगा में समितियों का कार्य प्रभावित

    By Vinay Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:17 PM (IST)

    दरभंगा जिले में पैक्स और व्यापार मंडलों का बिहार राज्य खाद्य निगम पर 1.71 करोड़ रुपये बकाया है, जो पिछले चार महीनों से लंबित है। इससे समितियों की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है और उन पर ब्याज का बोझ बढ़ रहा है। 183 पैक्स को धान खरीद का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन भुगतान में देरी के कारण कई समितियां घाटे में चल रही हैं और संचालन रोकने की कगार पर हैं। पैक्स प्रतिनिधि सरकार से तत्काल भुगतान की मांग कर रहे हैं।

    राज्य स्तर पर आवंटन के अभाव में भुगतान नहीं हो पा रहा है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवादाता, दरभंगा। Darbhanga News: जिले में पैक्स और व्यापार मंडलों द्वारा वर्ष 2024-25 में खरीदे गए धान का मिलिंग कराकर जमा किए गए चावल की करीब 1.71 करोड़ रुपये की राशि अब भी बिहार राज्य खाद्य निगम के पास बकाया है।

    यह बकाया पिछले चार महीने से है। जिससे न केवल समितियों की कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है, बल्कि उन्हें भारी ब्याज के बोझ का भी सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार जिले में 183 पैक्स और व्यापार मंडलों को 98757 एमटी धान खरीदने का लक्ष्य दिया गया था।

    जिसके विरुद्ध इन समितियों ने 19222.43 एमटी धान की खरीदारी की। इस धान से 12879 एमटी चावल की आपूर्ति एसएफसी को करनी थी। अंतिम तिथि तक 638 एमटी चावल जमा किया जा चुका था। समितियों द्वारा जो चावल जमा किया गया है।

    उसका मूल्य 10 करोड़ 3 लाख 618 रुपये) है, जिसका भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त अभी भी 11 पैक्सों का करीब 1.71 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है, जो बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।

    निगम के अधिकारियों का कहना है कि राज्य स्तर पर आवंटन के अभाव में भुगतान नहीं हो पा रहा है। पैक्स को चावल खरीद और संचालन हेतु दरभंगा बिहार राज्य को-ऑपरेटिव बैंक से ऋण लेना पड़ा है। जिसपर उन्हें भारी ब्याज देना पड़ रहा है।

    समय पर भुगतान नहीं मिलने से समितियां घाटे की ओर बढ़ रही हैं और कई समितियां तो संचालन तक रोकने की कगार पर पहुंच गई हैं। चार महीने से अधिक समय तक भुगतान नहीं होने से पैक्स प्रतिनिधियों में भारी नाराजगी है, और वे राज्य सरकार व संबंधित विभाग से तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।

    पैक्सवार बकाया की स्थिति

    पैक्स का नाम बकाया राशि (₹)
    अटहर पैक्स 10,29,442.25
    निश्ता पैक्स 8,97,967.85
    रामपुरा पैक्स 9,58,589.56
    पैगंबरपुर पैक्स 20,56,889.40
    धोई पैक्स 12,90,265.25
    बेहरोली पैक्स 8,87,096.15
    कजरापट्टी पैक्स 10,11,684.40
    ओझौल पैक्स 43,78,219.00
    बनसारा पैक्स 9,86,876.10
    नयागांव पैक्स 20,13,679.85
    असराहा पैक्स 9,90,729.25

    कुछ पैक्सों ने मिलरों के द्वारा अग्रीम चावल देने के बावजूद धान रिसीविंग नहीं कराया गया था। जिसके कारण समिति का भुतान लंबित था। अब पैक्स की ओर से मिलर को धान रिसीविंग करा दिया गया है। विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर भूगतान कर दिया जाएगा।

    निशांत कुमार, जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा