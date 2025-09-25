दरभंगा में बांका डीपीआरओ की नाबालिग बेटी ने की आत्महत्या, अवसाद से थी पीड़ित

दरभंगा के सुंदरपुर में एक 14 वर्षीय छात्रा सुमन प्रिया ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। वह मधुबनी के नवोदय विद्यालय में पढ़ती थी और कुछ महीनों से अवसादग्रस्त थी जिसका इलाज चल रहा था। उसके पिता बांका में पंचायती राज पदाधिकारी हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

संवाद सहयोगी, दरभंगा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर (नवटोलिया) में मंगलवार की देर रात करीब 11 बजे एक किशोरी ने गले में फंदा लगाकर पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। मधुबनी जिला के खजौली थाना क्षेत्र के कुसुमा मरार गांव निवासी दिनेश कुमार की पुत्री सुमन प्रिया (14) वर्तमान में अपनी मां के साथ सुंदरपुर स्थित पवन चौधरी के मकान में किराए पर रह रही थी।

उसकी मां केवटी प्रखंड के कोयला स्थान में शिक्षिका हैं, जबकि पिता बांका में जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर तैनात हैं। सुमन मधुबनी के नवोदय विद्यालय में नवमी कक्षा की छात्रा थी। ढाई-तीन महीनों से चल रहा था इलाज थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि पिछले ढाई-तीन महीनों से वह अवसाद ग्रस्त थी और इसी कारण वह अपनी मां के साथ ही रह रही थी। उसका इलाज चल रहा था। परिवार में तीन बहनों में सुमन बीच की थी।

बड़ी बहन पिता के साथ बांका में रहती है। छोटी बहन मां के साथ दरभंगा में रहती है। जबकि छोटा भाई दिव्यांगता और मानसिक रोग से ग्रस्त है और मधुबनी में अपने नाना-नानी के घर पर रहता है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव घटना की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बाद में स्वजन को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार, किराये का मकान तीन कमरे का है।