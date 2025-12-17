Language
    Buxar News: दो सप्ताह बाद फिर शुरू होगी एक्स-रे सेवा, मरीजों को मिलेगी राहत

    By Shubh Narayan Pathak Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:28 PM (IST)

    बक्सर में दो सप्ताह बाद एक्स-रे सेवा फिर से शुरू होने जा रही है, जिससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। यह सुविधा बाधित होने से मरीजों को परेशानी हो रही थी ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, सिमरी (बक्सर)। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिमरी में पिछले दो सप्ताह से बंद पड़ी एक्स-रे सेवा अब बहुत जल्द पुनः शुरू होने जा रही है। तकनीशियन की अस्वस्थता के कारण यह महत्वपूर्ण जांच सुविधा ठप थी, जिससे इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

    मरीजों को मजबूरी में निजी जांच केन्द्रों का सहारा लेना पड़ रहा था, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही थी। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के आलोक में सिविल सर्जन डा. शिव कुमार प्रसाद चक्रवर्ती ने एक्स-रे सेवा को फिलहाल सप्ताह में दो दिन बहाल रखने का निर्देश दिया है।

    इसके लिए जिले से तकनीशियन की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि जांच कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके। सिविल सर्जन ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यह कदम उठाया गया है, जिससे मरीजों को तत्काल राहत मिल सके।

    एक्स-रे सेवा बंद होने से लोगों को परेशानी

    एक्स-रे सेवा ठप रहने के दौरान दुर्घटना, हड्डी रोग, छाती संबंधी बीमारियों सहित अन्य मामलों के मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

    कई मरीजों को बक्सर सदर अस्पताल या निजी लैब का रुख करना पड़ा। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए यह स्थिति और भी कष्टदायक साबित हुई। स्थानीय लोगों द्वारा भी एक्स-रे सेवा शीघ्र चालू करने की मांग लगातार उठाई जा रही थी।

    सीएस ने कहा कि एक्स-रे सेवा शुरू होने से मरीजों की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में नियमित तकनीशियन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में विभागीय स्तर पर प्रयास जारी हैं, ताकि इस तरह की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो।

    लोगों ने उम्मीद जताई है कि आगे चलकर सेवा को नियमित रूप से संचालित किया जाएगा, जिससे उन्हें बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।