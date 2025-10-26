Language
    बक्सर में कपड़ा चोर महिलाओं का गिरोह पकड़ा गया, ग्रामीणों की सतर्कता से 5 गिरफ्तार

    By Md. Moin Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:20 AM (IST)

    बक्सर के चौसा बाजार में ग्रामीणों की सतर्कता से कपड़ा चोर महिलाओं का एक गिरोह पकड़ा गया। ये महिलाएं त्योहारों के मौसम में भीड़ का फायदा उठाकर दुकानों से कपड़े चुरा रही थीं। पुलिस ने पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने चोरी की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस चुराए गए कपड़ों को बरामद करने की कोशिश कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।

    संवाद सहयोगी, चौसा (बक्सर)। त्योहारों के मौसम में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर कपड़ा चोरी करने वाली महिला गिरोह को चौसा बाजार में ग्रामीणों की सतर्कता से पुलिस के हत्थे चढ़ना पड़ा। यह गिरोह पिछले एक सप्ताह से राजपुर, तियरा एवं चौसा क्षेत्र के विभिन्न दुकानों से लाखों रुपये के कपड़े चोरी कर रहा था। 

    शनिवार को गिरोह की पांच महिलाएं चौसा बाजार स्थित एक दुकान से चोरी की फिराक में पहुंचीं, तभी अखौरीपुर गोला के कपड़ा व्यवसायी ने उन्हें पहचान लिया।

    पुलिस टीम ने सभी को हिरासत में ले लिया

    व्यवसायी के शोर मचाने पर मौके पर उपस्थित कुछ महिलाओं ने चोरों को पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई भी की। इसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची डायल 112 की पुलिस टीम ने सभी को हिरासत में ले लिया। 

    घटना की जानकारी मिलते ही राजपुर के कपड़ा दुकानदार मनीष कुमार थाने पहुंचे और पुलिस को सीसी फुटेज दिखाकर पहले हुई चोरी की पुष्टि कराई। पुलिस ने बताया कि गिरोह की इन महिलाओं ने भीड़ वाले स्थानों पर दुकानों से कपड़े चुराए थे और चोरी के बाद विभिन्न जगहों पर उसे बेचने का प्रयास करती थीं। 

    थाना प्रभारी शंभू भगत ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार महिलाओं ने चोरी की बात स्वीकार कर ली है और उनके द्वारा चुराए गए कपड़ों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

    आरोपितों की पहचान

    गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मुन्नी देवी पत्नी स्व. कुमार, पुष्पा देवी पत्नी जितेंद्र बिंद, अंजली देवी पत्नी सिंटू बिंद, रचलि देवी पत्नी बिक्रमा बिंद, सभी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के सकलडीहा थाना अंतर्गत नाई बाजार की रहने वाली हैं। 

    वहीं रिंकू देवी एवं नखड़ू राजभर उत्तर प्रदेश के जमानिया थाना क्षेत्र के तियरी गांव की बताई गई हैं। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह अक्सर पर्व-त्योहार और बाजार के भीड़भाड़ वाले दिनों में सक्रिय रहता है तथा झुंड बनाकर दुकानदारों की नजर चकमा देकर कपड़े चोरी करता है। गिरफ्तार सभी आरोपितों से पूछताछ जारी है और इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।