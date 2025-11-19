शादी का झांसा देकर 8 साल तक दुष्कर्म, तीन बार कराया गर्भपात; बक्सर में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, बक्सर। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मुहल्ला निवासी युवती को शादी का झांसा देकर आठ साल तक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। आठ साल बाद आरोपित युवक ने जब शादी करने से इंकार कर दिया, तब पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ महिला थाना में केस दर्ज कराया है। महिला पुलिस पीड़िता की मेडिकल जांच समेत अन्य प्रक्रिया पूरी करने में लगी है।

महिला थानाध्यक्ष प्रतिभा कुमारी ने बताया कि रघुनाथपुर निवासी सुलेमान अंसारी से पीड़िता की मुलाकात अपने भाई की शादी के दौरान 2016 में हुई थी। धीरे-धीरे परिचय गहराता गया और आरोपित के शादी का आश्वासन देने के बाद दोनों के बीच संबंध भी स्थापित हो गया।

तीन बार गर्भवती हुई पीड़िता इस दौरान पीड़िता तीन बार गर्भवती हुई, पर आरोपित हर बार जल्द ही शादी का झांसा देकर गर्भपात कराता रहा। इसके बाद शादी का दबाव बनाने पर उसने साफ इंकार कर दिया। ऐसे में पीड़िता ने अपने माता-पिता को जब जानकारी दी, तब वे आरोपित के घर शादी का रिश्ता लेकर गए जहां उनके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट भी की गई।

इस बीच आरोपित का भाई नए-नए नंबरों से पीड़िता को फोन कर लगातार गाली-गलौज कर रहा है। पीड़िता जब महिला थाना पहुंची, तब आरोपित ने छह माह बाद शादी का आश्वासन दिया। छह माह बीतने के बाद फिर शादी से इंकार कर दिया।