Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Railway News: बिहार में कोहरे का साया, रेलवे ने निरस्त कर दी कई एक्सप्रेस ट्रेनें; देखें लिस्ट

    By Vikash Kumar Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:10 PM (IST)

    Indian Railway News: बक्सर से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनें कोहरे के कारण दिसंबर से फरवरी तक रद रहेंगी। रेलवे ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है, जिससे दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के यात्रियों को परेशानी होगी। रद ट्रेनों में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां शामिल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, बक्सर। उत्तरी भारत में ठंड और घने कोहरे के संभावित कारणों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने स्थानीय स्टेशन से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों को पूर्णत: रद करने का फैसला लिया है।

    फैसला दिसंबर से फरवरी तक प्रभावी रहेगा। जिसका सीधा असर दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों पर पड़ेगा।

    रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, परिचालन संबंधी दिक्कतों और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इन ट्रेनों को दो से तीन महीने की अवधि के लिए निरस्त किया जा रहा है। इस संबंध में एक विस्तृत सूची जारी की गई है। जिसमें स्थानीय स्टेशन पर रद की गई ट्रेनों की संख्या और उनकी रद रहने की तिथियां शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रद रहने वाली प्रमुख गाड़ियां

    गाड़ी संख्या 22198 प्रथम स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जो 5 दिसंबर से 27 फरवरी तक और डाउन में 22197 यहीं गाड़ी 7 दिसंबर से 1 मार्च तक नहीं पूरी तरह से रद रहेगी। इसी तरह से 12327-उपासना एक्सप्रेस (अप) 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक रद रहेगी तो 12328 - उपासना एक्सप्रेस (डाउन) 3 दिसंबर से अगले साल के 28 फरवरी तक रद रहेगी।

    वहीं, गाड़ी संख्या 14003 नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक तो 14004 गाड़ी 4 दिसंगबर से अगले साल के 26 फरवरी तक रद घोषित की गई है।

    इन प्रमुख ट्रेनों के रद होने से निश्चित रूप से यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। खासकर उन लोगों की जिन्होंने पहले से ही इन तिथियों के लिए अपनी यात्रा की योजना बना रखी थी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की स्थिति की पुष्टि कर लें।

    जिन यात्रियों ने इन ट्रेनों में टिकट बुक कराए थे, उन्हें रेलवे के नियमों के अनुसार पूरा किराया वापस किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कोहरे की स्थिति में सुधार होते ही इन ट्रेनों को पुनः शुरू कर दिया जाएगा। तब तक यात्रियों को वैकल्पिक साधनों या अन्य उपलब्ध ट्रेनों के माध्यम से अपनी यात्रा पूरी करने की सलाह दी गयी है।