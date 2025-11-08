बक्सर में तालाब में डूबने से मासूम की मौत, खेलते-खेलते बुझ गया घर का इकलौता चिराग

संवाद सहयोगी, चौगाईं (बक्सर)। मुरार थाना क्षेत्र के नचाप गांव में शुक्रवार की शाम एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गहरे शोक में डुबो दिया। उपरोक्त गांव निवासी राजेश रजक का चार वर्षीय इकलौता पुत्र अंशु कुमार खेलते-खेलते तालाब में जा गिरा और उसकी मौत हो गई।

बताया जाता है कि घर के पास ही बने मछली पालन के तालाब के किनारे अंशु अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान वह अचानक फिसलकर पानी में जा गिरा। आसपास कोई मौजूद नहीं होने के कारण किसी को घटना की भनक तक नहीं लगी।

काफी देर तक जब बच्चा घर नहीं लौटा तो परिवारवालों को चिंता हुई। परिजन और ग्रामीण उसे खोजने निकले, लेकिन कहीं पता नहीं चला। देर शाम तालाब के पास पहुंचे कुछ लोगों की नजर पानी में तैरती अंशु की चप्पल पर पड़ी। यह देखकर ग्रामीणों ने तत्काल तालाब में उतरकर खोजबीन शुरू की और कुछ ही देर में अंशु का शव बाहर निकाला गया।

बच्चे के मृत शरीर को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई इस हादसे से स्तब्ध है। ग्रामीणों ने बताया कि अंशु राजेश रजक का इकलौता बेटा था और इस परिवार का इकलौता चिराग था।