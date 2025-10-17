Bihar Politics: 1 अनार 100 बीमार वाली कहावत हुई चरितार्थ, टिकट बंटते ही उठे बागी स्वर

जागरण संवाददाता, बक्सर। टिकट वितरण का दौर खत्म होते ही प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को जिले की दो सीटों बक्सर और ब्रह्मपुर में असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। सबसे दिलचस्प मामला बक्सर सदर सीट का है। यहां पार्टी से टिकट के लिए दो दर्जन से अधिक नेता अपने दावेदारी जता रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पूर्व आइपीएस आनंद मिश्र के नाम की घोषणा होते ही टिकट के दूसरे दावेदारों ने अपनी पीड़ा को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया। पार्टी के कई नेता इंटरनेट मीडिया पर खुलकर लिख रहे हैं कि वे पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन उम्मीदवार विशेष के लिए नहीं।

इधर, टिकट की दावेदारी जताने वालों में से एक नेता ने निर्दलीय के लिए पर्चा भर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि वह खुद को बिहार भाजपा के एक कद्दावर नेता और मंत्री का नजदीकी बताते रहे हैं। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि उनको चुनाव लड़ाने के लिए भाजपा के कम से कम पांच-छह ऐसे नेताओं ने चंदा देना और जुटाना शुरू कर दिया है, जो उनकी ही तरह खुद को भी टिकट का दावेदार मान रहे थे।