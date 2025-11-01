Language
    'हमारे काफिले पर हमले की कोशिश की गई', डुमरांव में सांसद मनोज तिवारी के रोड शो के दौरान तनाव

    By Ranjit Kumar Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:10 PM (IST)

    डुमरांव में सांसद मनोज तिवारी के रोड शो के दौरान उनके काफिले पर हमले की कोशिश की गई, जिससे तनाव फैल गया। अज्ञात लोगों द्वारा किए गए इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

    मनोज तिवारी ने आरजेडी पर लगाया आरोप। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। भाजपा नेता और सांसद मनोज तिवारी ‘मृदुल’ ने डुमरांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो के दौरान हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया है।

    उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हमले की कोशिश करने वाले राजद का नारा लगा रहे थे। यह घटना शनिवार की शाम डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के अरियांव ब्रह्म स्थान के समीप रोड शो के दौरान हुई।

    मनोज तिवारी ने खुद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल और फेसबुक पेज पर इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि जब हमलोग अरियांव ब्रह्म स्थान से चौगाईं की ओर निकल रहे थे, तभी राजद का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हम पर हमला करने की कोशिश की।

    टकराव से बचने के लिए हमने गाड़ी तेज कर वहां से निकल जाना उचित समझा। स्थानीय थाना के एक अधिकारी ने हमले की बात से इनकार करते हुए कहा कि दोनों समूहों के लोग चुनाव प्रचार में निकले थे और दोनों अपने दलों के लिए नारे लगा रहे थे।

    इस संबंध में डुमरांव एसडीपीओ पोलत्स कुमार ने बताया कि अभी तक इस घटना की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित जानकारी के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।