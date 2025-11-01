'हमारे काफिले पर हमले की कोशिश की गई', डुमरांव में सांसद मनोज तिवारी के रोड शो के दौरान तनाव

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हमले की कोशिश करने वाले राजद का नारा लगा रहे थे। यह घटना शनिवार की शाम डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के अरियांव ब्रह्म स्थान के समीप रोड शो के दौरान हुई।

संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्स र)। भाजपा नेता और सांसद मनोज तिवारी ‘मृदुल’ ने डुमरांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो के दौरान हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया है।

अभी अभी कुछ ही देर पहले डुमराँव अरियाँव ब्रह्म बाबा स्थान पर जब लोग प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ मेरे रोड शो का स्वागत कर रहे थे तभी RJD का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की हम लोगो ने टकराव रोकने के लिए गाड़ी तेज चला कर निकले प्रचार में RJD की ऐसी गुंडा… — Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) November 1, 2025

मनोज तिवारी ने खुद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल और फेसबुक पेज पर इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि जब हमलोग अरियांव ब्रह्म स्थान से चौगाईं की ओर निकल रहे थे, तभी राजद का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हम पर हमला करने की कोशिश की।

टकराव से बचने के लिए हमने गाड़ी तेज कर वहां से निकल जाना उचित समझा। स्थानीय थाना के एक अधिकारी ने हमले की बात से इनकार करते हुए कहा कि दोनों समूहों के लोग चुनाव प्रचार में निकले थे और दोनों अपने दलों के लिए नारे लगा रहे थे।