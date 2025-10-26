टिकट न मिलने पर साइलेंट मोड पर चले गए नेता जी, जनता पूछ रही कब आएगा 'नेटवर्क'

जागरण संवाददाता, बक्सर। विधानसभा टिकट बंटने के बाद सक्रिय युवा नेता की राजनीति में मौन काल आ गया है। प्रमुख दलों के कई प्रमुख नेता अचानक साइलेंट मोड पर चले गए हैं। खासकर वह नेता जो खुद का टिकट का दावेदार मान रहे थे। अब उनको लगता है कि पार्टी ने उनके सम्मान का तनिक ख्याल नहीं किया। अपने राजनीतिक भविष्य को जिंदा रखने के लिए अब उन्हें सार्वजनिक मौन ही उचित साधन लग रहा है। नाराज तो कम, लेकिन मायूस अधिक हैं। इसलिए नेताजी 'राजनीतिक व्रत' पर हैं।

उनके इस व्रत के दो साध्य हैं। इसलिए वह सार्वजनिक तौर पर भले कोपभवन में हैं, लेकिन उनके विचार मतदाताओं के बीच माहौल बना रहे हैं। चरित्रवन में रहने वाले अभिषेक ओझा के अनुसार, साइलेंट मोड में जाने वाले चेहरों में वे नेता शामिल हैं जो टिकट के प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे।

इसलिए नेताजी टिकट की घोषणा के बाद न तो पार्टी की गतिविधियों में दिख रहे हैं और इंटरनेट मीडिया की पोस्ट में। हृदय ऐसा परिणाम चाहता है, जिसमें उनके लिए राजनीतिक गुंजाइश आज नहीं, तो कल ही सही, जिंदा रहे। इसलिए उन्हें अपने प्रत्याशी की हार में ही अपनी जीत नजर आ रही है।