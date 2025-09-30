बक्सर के चौसा में ई-रिक्शा पलटने से सात महिलाएं घायल, तीन की हालत गंभीर, इलाज जारी

बक्सर के चौसा में बारा मोड़ के पास एक ई-रिक्शा पलटने से सात महिलाएं घायल हो गईं। ये महिलाएं गहमर के कामख्या मंदिर जा रही थीं। एक पिकअप वैन द्वारा ओवरटेक करने की कोशिश में ई-रिक्शा अनियंत्रित हो गया। गंभीर रूप से घायल तीन महिलाओं को बक्सर रेफर किया गया।

संवाद सहयोगी,चौसा (बक्सर)। चौसा-बक्सर मार्ग पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बारा मोड़ व यादव मोड़ के बीच आइटीआइ केंद्र के पास मंगलवार दोपहर एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस हादसे में चालक सहित सात महिलाएं घायल हो गईं।

सभी घायलों को तत्काल चौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां तीन महिलाओं की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए बक्सर सदर अस्पताल रेफर किया। जानकारी के अनुसार, इटाढ़ी थाना क्षेत्र के हकीमपुर गांव से एक परिवार की महिलाएं उत्तर प्रदेश के गहमर स्थित कामख्या मंदिर दर्शन के लिए जा रही थीं।

चौसा से यादव मोड़ की ओर बढ़ रहे ई-रिक्शा के पास आइटीआइ केंद्र के समीप एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने ओवरटेक करने की कोशिश की। इससे बचने के प्रयास में ई-रिक्शा चालक असंतुलित हो गया, जिसके चलते ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया। हादसे में सवार सभी महिलाएं और चालक घायल हो गए।हादसे के समय वहां से गुजर रहे चेयरमैन प्रतिनिधि डॉ. मनोज कुमार यादव और काजू मिश्रा ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को चौसा सीएचसी पहुंचाया।

घायलों में हकीमपुर निवासी अनिल राय की 55 वर्षीय पत्नी पूनम देवी, अरविंद राय की 50 वर्षीय पत्नी उषा देवी, अजय राय की 40 वर्षीय पत्नी कंचन देवी, उपेंद्र राय की 60 वर्षीय पत्नी श्रद्धा देवी, रामजी राय की 10 वर्षीय पुत्री आस्था कुमारी, चालक विनय खरवार और एक अन्य व्यक्ति शामिल थे। चौसा सीएचसी के चिकित्सक डा. मणिपाल ने बताया कि पूनम देवी, उषा देवी और कंचन देवी की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया।