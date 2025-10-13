बिहार में 'भगवान श्रीराम' ने मांगा निवास प्रमाण पत्र, आवेदन मिलते ही मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, बक्सर। अभी कुछ ही दिनों पहले पटना में कुत्ते का निवास प्रमाण बनाए जाने की खबर काफी चर्चा में बनी थी और कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ खड़े हुए थे। ताजा मामला बक्सर के नावानगर प्रखंड से है जहां निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए भगवान राम का आवेदन प्राप्त हुआ है। जांच के क्रम में मामला पकड़ में आने के बाद स्थानीय सीओ ने प्राथमिकी के साथ अग्रेतर कार्रवाई के लिए साइबर थाना में लिखित आवेदन दिया है।



दरअसल नावानगर प्रखंड कार्यालय में दो दिन पूर्व निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन भेजा गया है, जिसमे आवेदक का नाम श्री राम कुमार, पिता का नाम दशरथ सिंह और माता का नाम कौशल्या देवी लिखा गया है।

विशेषता यह कि आवेदक के तस्वीर के स्थान पर भगवान श्रीराम की तस्वीर भी लगी है। आवेदन में बकायदा एक मोबाइल नंबर भी दर्ज किया गया है। दिए गए मोबाइल नंबर पर जब संपर्क किया गया, तो उनके स्थान पर बासुदेवा थाना के अमीरपुर निवासी एक व्यक्ति ने फोन रिसीव किया। प्रशासन के साथ इस तरह का भद्दा मजाक किसने किया, यह गंभीर जांच का विषय है।

नावानगर सीओ ने इस मामले में प्राथमिकी करने के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए साइबर थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। इसकी पुष्टि करते साइबर थानाध्यक्ष डीएसपी अविनाश कुमार ने बताया कि आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर को आधार बनाते हुए स्थानीय सीओ द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है।