    राशन कार्ड अबतक नहीं बना तो आपके लिए सुनहरा अवसर; लग रहा विशेष कैंप, 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान

    By Anil Ojha Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 04:23 PM (IST)

    बिहार के बक्सर जिले में राशन कार्ड बनवाने का सुनहरा अवसर है। जिले में एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है जो 31 दिसंबर तक चलेगा। यह उन लोगों के लिए ...और पढ़ें

    राशन कार्ड के लिए लग रहा व‍िशेष कैंप। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)।  डुमरांव अनुमंडल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वंचित रह गए पात्र लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं।

    यह कार्रवाई सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश पर की जा रही है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने पत्र जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को कैंप मोड में कार्य करने का निर्देश दिया है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन के लाभ से वंचित न रह जाए।

    जारी निर्देश के अनुसार, डुमरांव अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी सात प्रखंडों में पंचायत स्तर तथा प्रखंड मुख्यालयों पर विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं।

    ये कैंप 31 दिसंबर तक लगातार संचालित रहेंगे। कैंपों के माध्यम से उन लोगों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम किसी कारणवश राशन कार्ड में शामिल नहीं हो सका है या जिनका आच्छादन तकनीकी अथवा दस्तावेजी कारणों से लंबित है। 

    एसडीएम राकेश कुमार ने बताया कि प्रत्येक कैंप में एक नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। उनके साथ कार्यपालक सहायक को भी तैनात किया गया है।

    जरूरी कागजात लेकर पहुंचें कैंप में 

    नोडल पदाधिकारी कैंप की व्यवस्था, प्राप्त आवेदनों की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिम्मेदार होंगे, जबकि कार्यपालक सहायक ऑनलाइन प्रविष्टि एवं तकनीकी कार्यों में सहयोग करेंगे। 

    कैंप में आने वाले लाभुकों से आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा परिवार से संबंधित आवश्यक दस्तावेज लिए जा रहे हैं। पात्रता की जांच के बाद योग्य लाभुकों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    प्रशासन ने सभी पात्र लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने नजदीकी पंचायत या प्रखंड मुख्यालय में आयोजित कैंप में पहुंचकर आवेदन करें।

    अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को समय पर सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा।