Ramgarh vidhan sabha Chunav Result: रामगढ़ विधानसभा सीट पर मुकाबले में 2 पार्टियां, क्या फिर चलेगा बीजेपी का जादू?

डिजिटल डेस्क, बक्सर। राजपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला बक्सर लगता है। ये बक्सर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। 1977 में हुए यहां पहले चुनाव में जनता पार्टी के नंद किशोर प्रसाद विधायक बने थे। 2020 में इस सीट से कांग्रेस के विश्वनाथ राम विजयी हुए थे।

इस बार रामगढ़ सीट के लिए चुनाव दूसरे चरण में 11 नवंबर को हुए थे। अब कुछ ही समय में इस सीट की वोटों की गिनती पूरी होते ही रिजल्ट (Rajpur vidhan sabha Election Result 2025) की घोषणा की जाएगी।