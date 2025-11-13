Ramgarh vidhan sabha Chunav Result: रामगढ़ विधानसभा सीट पर मुकाबले में 2 पार्टियां, क्या फिर चलेगा बीजेपी का जादू?
बिहार के बक्सर जिले की राजपुर विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को चुनाव हुआ है। चुनाव का रिजल्ट (Ramgarh election Result) कुछ ही घंटों में सामने आ जायेगा। इस सीट पर बीजेपी एवं आरजेडी के प्रत्याशी के बीच टक्कर है। जन सुराज पार्टी एवं बसपा कैंडिडेट्स भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, बक्सर। राजपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला बक्सर लगता है। ये बक्सर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। 1977 में हुए यहां पहले चुनाव में जनता पार्टी के नंद किशोर प्रसाद विधायक बने थे। 2020 में इस सीट से कांग्रेस के विश्वनाथ राम विजयी हुए थे।
इस बार रामगढ़ सीट के लिए चुनाव दूसरे चरण में 11 नवंबर को हुए थे। अब कुछ ही समय में इस सीट की वोटों की गिनती पूरी होते ही रिजल्ट (Rajpur vidhan sabha Election Result 2025) की घोषणा की जाएगी।
Ramgarh vidhan sabha Election Result 2025: दो प्रमुख पार्टियों के कैंडिडेट्स मैदान में
रामगढ़ विधानसभा सीट पर दो प्रमुख पार्टी- राष्ट्रीय जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं। जहां बीजेपी से पिछले बार के विजेता अशोक कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं वहीं उनके सामने आरजेडी के अजीत कुमार चुनावी मैदान में हैं। इन दोनों के अलावा जन सुराज पार्टी के आनंद कुमार सिंह और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह यादव भी अपनी किस्मत आजमा रहें हैं।
Ramgarh Vidhan sabha Chunav result की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और कुछ ही समय में वोटो की गिनती शुरू हो जाएगी।
