रघुनाथपुर स्टेशन पर आरक्षित और सामान्य टिकट काउंटर हुआ अलग, यात्रियों को नहीं होगी परेशानी
ब्रह्मपुर (बक्सर) के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर सामान्य और आरक्षण टिकट काउंटर अलग-अलग हो गए हैं। रेलयात्री कल्याण समिति ने इस फैसले पर खुशी जताई है। सम ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, ब्रह्मपुर (बक्सर)। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर सामान्य टिकट और आरक्षण काउंटर को अलग-अलग कर दिया गया है।
रेलवे के इस फैसले पर रेलयात्री कल्याण समिति ने हर्ष जताया है। समिति की बैठक रविवार को डॉ. चन्द्रशेखर पाठक की अध्यक्षता में हुई। इसमें ट्रेनों के ठहराव और यात्री सुविधाओं को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया।
इस अवसर पर संयोजक सह कार्यवाहक अध्यक्ष नागेन्द्र मोहन सिंह ने कहा कि स्टेशन प्रबंधक द्वारा कुछ लोगों के बहकावे में आकर मुकदमा दर्ज करने के बाद भी समिति जनहित के मुद्दे से पीछे हटने वाली नहीं है।
रघुनाथपुर स्टेशन पर श्रमजीवी, पटना बनारस जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव, वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं को पूर्व की भांति रेलयात्रा में मिल रहे सुविधाओं को बहाल करने की मांग दोहराई गई।
बताया गया कि रघुनाथपुर स्टेशन पर सामान्य टिकट एवं आरक्षण बुकिंग काउंटर को अलग अलग करने की समिति की एक मांग मात्रा पूरी की गई है।
बैठक में बलिया रघुनाथपुर प्रस्तावित रेल मार्ग को लेकर अगले महीना दिल्ली में रेल मंत्री से मिलने का निर्णय लिया गया। बैठक में सीताराम ठाकुर, संदीप कुमार राय, जावेद अख्तर, मुर्तुजा अली, परमहंस सिंह, प्रभु मिश्रा, निर्मल कुमार केशरी, मदन गोपाल आदि उपस्थित थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।