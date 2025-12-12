आधी रात को छत के रास्ते घर में घुसकर गलत आदमी को उठा ले गई पुलिस, 14 घंटे तक कस्टडी में रखा

संवाद सहयोगी, नावानगर (बक्सर)। सिकरौल थाना क्षेत्र के भदार गांव में पुलिस की चौंकाने वाली गलती सामने आई है। सोमवार की देर रात करीब दो बजे प्रभारी थानाध्यक्ष चंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस का दल छत के रास्ते एक निर्दोष व्यक्ति के घर में घुसा। उसे जबरदस्ती उठाया और थाने लेकर चला गया।

करीब 14 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद मंगलवार की दोपहर सत्यापन में पता चला कि पुलिस जिसको पकड़ना चाहती थी, वह पूरी तरह अलग व्यक्ति था। इसके बाद पुलिस ने खेद प्रकट करते हुए उस व्यक्ति को रिहा कर दिया।

भदार निवासी श्याम बिहारी सिंह के पुत्र अजय कुमार सिंह ने बताया कि रात में अचानक पुलिस घर में घुसी और मुझे उठाकर ले गई। बार-बार पूछने पर भी कोई कारण नहीं बताया। काफी देर बाद कहा गया कि बैंक लोन नहीं चुकाने का केस है।

उन्होंने तुरंत अपना एनओसी दिखाने की बात कही, जो पूरा लोन चुकता करने के बाद बैंक से ले रखा है। परिवार के अन्य सदस्य अगली सुबह जब थाने पहुंचे और दस्तावेज दिखाए, तो पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ।

परिवार के अनुसार, अजय सिंह को सोमवार रात करीब दो बजे उठाया गया और मंगलवार दोपहर लगभग 11:30 बजे छोड़ा गया। इस दौरान न तो कोई गिरफ्तारी का कारण बताया गया और न ही कोई कानूनी दस्तावेज दिखाया गया। थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक ही नाम के कारण भ्रम की स्थिति हुई। वास्तविक दोषी और पकड़े गए व्यक्ति, दोनों ने लोन ले रखा था। हालांकि, दोनों के पिता का नाम अलग-अलग है और एक ने अपना लोन पहले ही चुका दिया था।

पीड़ित का कहना है कि पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है, निर्दोष नागरिकों को रात में घर से उठाकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करना नहीं। सरकार पुलिस पर करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन इस तरह की लापरवाही से आम जनता में दहशत फैल रही है।