पीएम किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, बिना पंजीकरण नहीं मिलेगा लाभ

संवाद सहयोगी,केसठ (बक्सर)। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे किसानों और नए पंजीकरण कराने वाले किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वे आगे इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे। ऐसे में सभी पात्र किसानों को जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री कराने की सलाह दी गई है।

प्रखंड कृषि समन्वयक हरिश्चंद्र पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना छह हजार रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। योजना में पारदर्शिता लाने और अपात्र लाभुकों को बाहर करने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। अब बिना पंजीकरण के न तो नए किसान योजना से जुड़ पाएंगे और न ही पहले से लाभ ले रहे किसानों को आगे किस्त मिल सकेगी।

उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को अपने पंचायत के हल्का कर्मचारी से संपर्क करना होगा। इसके अलावा नजदीकी जनसेवा केंद्र, कृषि विभाग कार्यालय या निर्धारित अन्य केंद्रों पर जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। प्रक्रिया पूरी तरह सरल है और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्था की गई है।

फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य है। इनमें आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और जमीन से संबंधित दस्तावेज प्रमुख हैं। पंजीकरण के दौरान जमीन का विवरण ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा, जिससे किसान की पात्रता की पुष्टि की जा सके। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि भविष्य में किसी तरह की त्रुटि या भुगतान में बाधा न आए।

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंच सकेगा। इससे फर्जी लाभुकों पर भी रोक लगेगी और वास्तविक किसानों को समय पर सहायता राशि मिल सकेगी।