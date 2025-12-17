Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM Awas Yojana: पीएम आवास की किस्त लेकर घर नहीं बनाने वालों पर होगी कार्रवाई, जारी होगा रेड नोटिस!

    By Shubh Narayan Pathak Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। बक्सर प्रखंड क्षेत्र में कई लाभुकों ने पहली किस् ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, चक्की (बक्सर)। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गरीब परिवारों को कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए तीन किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

    प्रखंड क्षेत्र में दर्जनों लाभुक ऐसे हैं, जिन्होंने योजना के तहत पहली किस्त की राशि प्राप्त कर ली है, लेकिन कई महीनों बीत जाने के बाद भी उन्होंने मकान निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया है।

    प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) लालबाबू पासवान ने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी लाभुकों को, जिन्होंने पहली किस्त लेने के बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, नोटिस जारी कर दिया गया है।

    उन्होंने कहा कि नोटिस के आधार पर यदि लाभुक एक महीने के अंदर कार्य शुरू नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ रेड नोटिस (लाल नोटिस) जारी किया जाएगा।

    बीडीओ ने आश्वासन दिया कि योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को मकान निर्माण के लिए कुल राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जिसमें पहली किस्त आधारशिला रखने के बाद, दूसरी छत डालने के स्तर पर और तीसरी किस्त पूर्ण निर्माण के बाद जारी की जाती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें