    पेट्रोल खत्‍म हुई तो धैर्य की टंकी भी हो गई खाली, बक्‍सर में दो दोस्‍तों को खानी पड़ी हवालात की हवा

    By Ashok Kumar Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:13 PM (IST)

    बक्सर में दो दोस्तों की बाइक का पेट्रोल खत्म होने पर विवाद हो गया। बहस इतनी बढ़ी कि मारपीट शुरू हो गई। आस-पास के लोगों ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर शांति भंग करने का मामला दर्ज किया गया है।

    शराब के नशे ने दो दोस्‍तों को पहुंचाया हवाला। सांकेतिक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बक्सर। दलसागर स्थित टोल प्लाज़ा पर सोमवार की दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक ही कार में सवार दो दोस्त आपस में ही भिड़ गए। मामला इतना बढ़ा कि राहगीर तमाशबीन बन गए और टोल कर्मियों को पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस पहुंची तो पता चला कि दोनों शराब के नशे में हैं। इसके बाद दोनों को पकड़कर हवालात में डाल दिया। शराब के नशे ने उन्‍हें मस्‍ती से हवालात तक का सफर करवा दिया। इस घटना की खूब चर्चा हो रही है।

    यूपी में शराब पीकर जा रहे थे भोजपुर

    जानकारी के मुताबिक, दोनों युवक गंगा पुल के रास्ते यूपी की ओर से आरा जा रहे थे। सफर तो मस्ती में चल रहा था, लेकिन टोल प्लाज़ा पहुंचते-पहुंचते उनकी कार का तेल खत्म हो गया। बस, फिर क्या था, गाड़ी रुकी और बातों का पारा चढ़ गया। पहले तकरार हुई, फिर बहसबाज़ी और देखते-देखते दोनों के बीच लात-घूसे चलने लगे। टोल कर्मियों ने जब दोनों को नशे की हालत में हंगामा करते देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में औद्योगिक थाना की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को शांत कराने की कोशिश की। लेकिन नशे में धुत दोनों पुलिस के सामने भी बकझक करने लगे। आखिरकार पुलिस ने उन्हें काबू में किया और थाने ले जाकर हवालात में डाल दिया। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि दोनों की मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार युवकों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। 

    इधर इटाढ़ी थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उनवांस गांव से दो शराबियों को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष सोनू कुमार ने बताया कि उनवांस गांव निवासी मनोज कुमार कुमार और हरेन्द्र भर को नशे की हालत में पकड़ा गया। जहां मेडिकल जांच कराने के बाद दोनों शराबियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया।

     