पटना-आनंद विहार स्पेशल ट्रेनों को मिला बक्सर में स्टॉपेज, चेक करें रूट और टाइमिंग
दिल्ली जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने पटना से आनंद विहार के लिए दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। पूर्व मध्य र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बक्सर। दिल्ली जाने-आने वाले यात्रियों में इजाफा को देखते हुए रेलवे ने पटना से आनंद विहार के लिए दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन (Patna Anand Vihar Special Train) चलाए जाने की घोषणा की है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए कुल चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है।
इन स्पेशल ट्रेनों में से दो जोड़ी पटना-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेनें हैं, जो बक्सर स्टेशन पर भी रुकेंगी। जिससे इस क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इनमें शामिल गाड़ी संख्या 02395 और 02396 पटना-आनंद विहार स्पेशल है।
गाड़ी संख्या 02395 पटना से आने वाले 11 और 13 दिसंबर को चलेगी। जिसका बक्सर में रुकने का समय 22:00 बजे है। आनंद विहार से पटना आने वाली गाड़ी संख्या 02396 वापसी में 12 और 14 दिसंबर को आनंद विहार से 19:00 बजे चलकर अगले दिन बक्सर में 11:48 बजे पहुंचेगी।
पटना से आनंद विहार गाड़ी संख्या 02309 ट्रेन 10, 12 और 14 दिसंबर को पटना से 20:30 बजे प्रस्थान कर उसी दिन बक्सर में 22:00 बजे पहुंचेगी।
लौटने में आनंद विहार से पटना गाड़ी सं. 02310, यह ट्रेन 11, 13 और 15 दिसंबर को आनंद विहार से 19:00 बजे चलकर, अगले दिन 12, 14 और 16 को बक्सर 11:48 बजे पहुंचेगी।
इन दोनों स्पेशल ट्रेनों के स्थानीय रेलवे स्टेशन पर ठहराव से यहां और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक यात्रा करने में काफी सहूलियत मिलेगी।
