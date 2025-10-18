Language
    नामांकन से चूके पशुपति पारस के उम्मीदवार, कारण जान हो जाएंगे हैरान

    By Arun Kumar Vikrant Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:22 AM (IST)

    विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन डुमरांव और ब्रह्मपुर में प्रत्याशियों की भारी भीड़ रही। डुमरांव से 19 और ब्रह्मपुर से नौ प्रत्याशियों ने नामांकन किया। रालोजपा (पारस गुट) के उम्मीदवार धर्मवीर भारती पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण नामांकन से चूक गए। वह गलती से डुमरांव के कार्यालय में पहुँच गए थे, जबकि उन्हें ब्रह्मपुर जाना था। अब वैध प्रत्याशियों की सूची जारी होगी।

    संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन शुक्रवार को डुमरांव और ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। अनुमंडल कार्यालय परिसर में सुबह से ही चहल-पहल रही, और निर्वाची पदाधिकारी देर तक नामांकन पत्र स्वीकार करने में व्यस्त रहे। 

    डुमरांव से 19 और ब्रह्मपुर से नौ प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन के अंतिम दिन अनुमंडल कार्यालय में भारी सरगर्मी देखी गई, क्योंकि प्रत्याशी समयसीमा के भीतर अपने कागजात जमा करने के लिए उत्सुक थे। 

    धर्मवीर भारती नामांकन दाखिल करने से चूक गए

    भीड़ के कारण कार्यालय परिसर और आसपास का माहौल चुनावी उत्साह से भरा रहा। ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से रालोजपा (पारस गुट) के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे डुमरांव प्रखंड के रेहियां गांव निवासी धर्मवीर भारती नामांकन दाखिल करने से चूक गए।

    पूर्व में जिला परिषद चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले भारती को टिकट तो मिल गया था, लेकिन उनकी पत्नी की अचानक बिगड़ी तबीयत ने उन्हें परेशान कर दिया। भारती अपने समर्थकों के साथ अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और अपने अधिवक्ता को नामांकन पत्र भरने की जिम्मेदारी सौंपी। 

    डुमरांव के निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचे

    वह स्वयं निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में समय से तीन मिनट पहले पहुंच गए, लेकिन उनके पास आवश्यक कागजात नहीं थे। अधिवक्ता के आने का इंतजार करते-करते समय सीमा निकल गई। 

    हैरानी की बात यह रही कि वह ब्रह्मपुर की बजाय गलती से डुमरांव के निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंच गए। 

    धर्मवीर भारती ने बताया, 'पत्नी की अचानक खराब तबीयत के कारण मैं मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते यह चूक हो गई।' इस घटना ने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है। चुनावी प्रक्रिया अब अगले चरण में प्रवेश करेगी, और नामांकन पत्रों की जांच के बाद वैध प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी।