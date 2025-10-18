नामांकन से चूके पशुपति पारस के उम्मीदवार, कारण जान हो जाएंगे हैरान

संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन शुक्रवार को डुमरांव और ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। अनुमंडल कार्यालय परिसर में सुबह से ही चहल-पहल रही, और निर्वाची पदाधिकारी देर तक नामांकन पत्र स्वीकार करने में व्यस्त रहे।

डुमरांव से 19 और ब्रह्मपुर से नौ प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन के अंतिम दिन अनुमंडल कार्यालय में भारी सरगर्मी देखी गई, क्योंकि प्रत्याशी समयसीमा के भीतर अपने कागजात जमा करने के लिए उत्सुक थे। धर्मवीर भारती नामांकन दाखिल करने से चूक गए भीड़ के कारण कार्यालय परिसर और आसपास का माहौल चुनावी उत्साह से भरा रहा। ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से रालोजपा (पारस गुट) के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे डुमरांव प्रखंड के रेहियां गांव निवासी धर्मवीर भारती नामांकन दाखिल करने से चूक गए।

पूर्व में जिला परिषद चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले भारती को टिकट तो मिल गया था, लेकिन उनकी पत्नी की अचानक बिगड़ी तबीयत ने उन्हें परेशान कर दिया। भारती अपने समर्थकों के साथ अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और अपने अधिवक्ता को नामांकन पत्र भरने की जिम्मेदारी सौंपी।