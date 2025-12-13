Language
    Bihar Bhumi: दाखिल-खारिज हुआ और आसान, सीएससी से करा सकेंगे ऑनलाइन

    By Rajesh Tiwari Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:44 PM (IST)

    बक्सर में दाखिल-खारिज या परिमार्जन प्लस के ऑनलाइन आवेदन अब अंचल कार्यालय के कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) से किए जा सकेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, बक्सर। अब दाखिल-खारिज या परिमार्जन प्लस के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा अपितु, अंचल कार्यालय में स्थापित कामन सर्विस सेंटर से आप इससे संबंधित आवेदनों को ऑनलाइन करा सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा।

    कामन सर्विस सेंटर की स्थापना जिले के हर अंचल कार्यालय पर की जाएगी। शनिवार को सदर अंचल कार्यालय में इसकी शुरूआत की गई। अंचलाधिकारी राहुल शंकर ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर सीएससी सेंटर का शुभारंभ किया।

    कामन सर्विस सेंटर पर दाखिल खारिज एवं परिमार्जन प्लस के अलावा भू-मापी आवेदन, एसएमएस अलर्ट सर्विस, एलपीसी आवेदन, लगान भुगतान आदि के ऑनलाइन आवेदन करा सकेंगे।

    कामन सर्विस सेंटर के संचालक जितेंद्र कुमार चौबे ने बताया कि दाखिल खारिज के लिए 40 रुपया प्रति आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी तरह परिमार्जन प्लस के लिए आवेदन के लिए 30 रुपये देने होंगे।

    वहीं, भू-मापी आवेदन के लिए 40 रुपया, एसएमएस अलर्ट सर्विस के लिए प्रति जमाबंदी 10 रुपये का शुल्क देय होगा। इसके अलावा एलपीसी आवेदन के लिए 30 रुपया प्रति आवेदन, प्रति-2 देखने के लिए 10 रुपया प्रति जमाबंदी, पंजी-2 ऑफलाइन देखने के लिए 20 रुपया प्रति जमाबंदी, लगान भुगतान के लिए 20 रुपया प्रति जमाबंदी, आरसीएमएस सुविधा के लिए 40 रुपया प्रति आवेदन तथा खतियान के लिए 20 रुपये प्रति आवेदन निर्धारित किया गया है।

    अंचलाधिकारी ने बताया कि शनिवार को इसकी शुरूआत बक्सर अंचल से की गई। उन्होंने बताया कि हर अंचल कार्यालय में अब इस तरह की सीएससी की स्थापना होगी और वहां से जमीन संबंधित आवेदनों को ऑनलाइन किया जा सकेगा।