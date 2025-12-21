संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। NH 120 Repairing: बिहारशरीफ-डुमरांव राष्ट्रीय राजमार्ग-120 के बहुप्रतीक्षित मरम्मत कार्य को लेकर एक बार फिर मुख्य बाजार क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 14 जनवरी तक सड़क मरम्मत का कार्य हर हाल में पूरा कराया जाएगा। रविवार दोपहर नया थाना और गुरु ट्रेनिंग स्कूल के पास पत्थर रखकर यातायात बंद कर दिया गया, जिससे बाजार क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरतलब है कि सितंबर माह में भी इसी सड़क पर मरम्मत के नाम पर वाहनों का परिचालन रोका गया था। मां डुमरेजनी मंदिर के प्रवेश द्वार से पुराना भोजपुर तक करीब 5.2 किलोमीटर जर्जर सड़क के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 1.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी।

टेंडर के बाद संवेदक ने काम शुरू किया, लेकिन त्योहारों के मौसम में व्यापारियों के विरोध के चलते कार्य रोक दिया गया। इसके बाद संवेदक ने कुल स्वीकृत कार्य का मात्र 25 प्रतिशत काम कर उसे अधूरा छोड़ दिया। चुनावी मुद्दा भी बना अधूरा निर्माण अधूरे कार्य के कारण सड़क की हालत और खराब हो गई, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। प्रशासन ने संवेदक के खिलाफ प्राथमिकी भी कराई, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।