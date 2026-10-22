त्योहारों पर बक्सर से दिल्ली-पटना के लिए चलेगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन, चेक करें ट्रेन का पूरा शेड्यूल

जागरण सवाददाता, बक्सर। त्योहारों पर घर लौटने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने नई दिल्ली और पटना के बीच 20 कोच वाली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन (New Delhi Patna Vande Bharat) का परिचालन शुरू किया है।

सप्ताह में तीन दिन चलने वाली यह विशेष सेवा बक्सर के यात्रियों को महज 11 घंटे में दिल्ली पहुंचाएगी।

ट्रेन का शेड्यूल

रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र के अनुसार, यह ट्रेन दिल्ली से 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक तथा पटना से 24 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगी, जिससे दिल्ली और कानपुर आदि शहरों में कार्यरत बक्सर के लोगों को आवागमन का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।