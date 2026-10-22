छठ-दीवाली पर रक्सौल लौटना हुआ मुश्किल, ट्रेनों में 'नो-रूम', कन्फर्म टिकट के लिए मारामारी

नूतन चंद्र त्रिवेदी, रक्सौल। दीपावली और छठ पर्व को लेकर दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोग घर लौटने लगे हैं। हांलाकि, ट्रेनों में सीटों की कमी उनकी राह मुश्किल बना रही है।

देश के विभिन्न हिस्सों से रक्सौल आने वाली और रक्सौल से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में दीपावली और छठ तक सीटें उपलब्ध नहीं होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।

दैनिक, साप्ताहिक और स्पेशल ट्रेनों में भी नो रूम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में यात्रियों के सामने त्योहार के समय घर पहुंचना चुनौती बन गया है।

लोगों का कहना है कि पर्व-त्योहारों के दौरान रेल यात्रियों की भीड़ होती है। इसके बावजूद पर्याप्त ट्रेनों की संख्या नहीं होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

लोगों ने त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के परिचालन की मांग की है, ताकि यात्री आसानी से अपने पर्व व त्योहार पर अपने घर पहुंच सकें।

रक्सौल आनेवाली और गुजरने वाली ट्रेनों की स्थिति

देश के विभिन्न हिस्सों से रक्सौल आने वाली और इस स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में इस समय सभी सीटें फुल है। इन ट्रेनों में हावड़ा से रक्सौल आने वाली दैनिक मिथिला एक्सप्रेस (13021) शुक्रवार और शनिवार को हावड़ा से रक्सौल आने वाली रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस(13043), तिरुपति से प्रत्येक बुधवार को मुंबई-रक्सौल आने वाली (05558), शकूरबस्ती से रक्सौल होते हुए दरभंगा जाने वाली स्पेशल(04098) ट्रेनें शामिल हैं।