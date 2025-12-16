दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना: बक्सर में लगेगा रोजगार मेला, युवाओं को मिलेगी नई नौकरी 

Language
    By Rajesh Tiwari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:37 PM (IST)

    दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत बक्सर के किला मैदान में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में युवाओं को नई नौकरी के अवसर मिलें ...और पढ़ें

    बक्सर के किला मैदान में रोजगार मेला। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बक्सर। जिले के युवाओं के लिए 18 दिसंबर को एक अहम रोजगार अवसर का आयोजन किया जा रहा है। जीविका के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे।

    मेले का शुभारंभ जिला पदाधिकारी साहिला करेंगी। मेला खासतौर पर 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए है, जिनके लिए रोजगार प्राप्ति के शानदार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

    मेले का आयोजन जीविका प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सदर बक्सर के माध्यम से किया जाएगा। इसमें निर्धारित उम्र के युवाओं का पंजीयन होगा। साथ ही, उन्हें आन द स्पाट नियुक्ति पत्र भी वितरित किया जाएगा। मेले में पंजीकरण कराने वाले युवाओं का चयन अगले चरणों के लिए किया जाएगा।

    वे जिला ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में भी पंजीकरण कर मुफ्त प्रशिक्षण ले सकते हैं। यह अवसर विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है, जो स्वरोजगार या रोजगार के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं।

    युवाओं को रोजगार दिलाना है उद्येश्य 

    जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक दयानिधि चौबे ने बताया कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य जिले के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।

    मेला में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत चलाए जा रहे विभिन्न रोजगार, स्वरोजगार और रोजगारपरक प्रशिक्षण संस्थानों की जानकारी भी दी जाएगी। अभ्यर्थी इस मेले में विभिन्न ट्रेड से जुड़ी मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

    इन प्रशिक्षण संस्थानों में युवाओं को न केवल प्रशिक्षण, बल्कि मुफ्त में रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि यह मेला युवाओं तक पहुंचाने के लिए कौशल रथ के माध्यम से गांव-गांव इसका प्रचार किया जा रहा है।

    इसके अलावा, जीविका की सामुदायिक संगठनों की बैठकों और जीविका दीदियों के माध्यम से भी युवाओं को इस मेले की जानकारी दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक युवा इस मेला में भाग लेकर अपने भविष्य को संवार सकें।