बक्सर में अवैध पटाखा निर्माण: जान जोखिम में

रंजीत कुमार पांडेय, डुमरांव (बक्सर)। जैसे-जैसे दीपावली और छठ पूजा नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे इलाके में अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है। कुछ लोग चंद रुपयों की लालच में अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। विस्फोटक अधिनियम को दरकिनार कर कई गांवों में बिना लाइसेंस पटाखों का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। अधिक मुनाफे की चाह में पटाखा कारोबारी घनी आबादी वाले इलाकों में पटाखों का उत्पादन व भंडारण कर रहे हैं, जहां जरा सी चूक बड़े हादसे को जन्म दे सकती है।