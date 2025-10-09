Language
    बक्सर में अवैध पटाखा निर्माण: जान जोखिम में

    By Ranjit Kumar Pandey Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    दीपावली और छठ पूजा के नज़दीक आते ही बक्सर में अवैध पटाखा निर्माण का कारोबार बढ़ रहा है। लोग थोड़े मुनाफे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, विस्फोटक अधिनियम का उल्लंघन कर गांवों में बिना लाइसेंस पटाखे बना रहे हैं। प्रशासन सतर्क है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    रंजीत कुमार पांडेय, डुमरांव (बक्सर)। जैसे-जैसे दीपावली और छठ पूजा नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे इलाके में अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है। कुछ लोग चंद रुपयों की लालच में अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। विस्फोटक अधिनियम को दरकिनार कर कई गांवों में बिना लाइसेंस पटाखों का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। अधिक मुनाफे की चाह में पटाखा कारोबारी घनी आबादी वाले इलाकों में पटाखों का उत्पादन व भंडारण कर रहे हैं, जहां जरा सी चूक बड़े हादसे को जन्म दे सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     





     इलाके में अवैध तरीके से पटाखों के निर्माण और भंडारण को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। विस्फोटक अधिनियम के तहत ऐसे लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


     राकेश कुमार एसडीओ, डुमरांव।




     