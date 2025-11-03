बक्सर में फायरिंग और धमकी मामले में गुड्डू राय गिरफ्तार, भेजा गया जेल

संवाद सहयोगी, राजपुर (बक्सर)। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगरांव गांव में बीते 26 अक्टूबर को दो पक्षों के बीच हुई गाली-गलौज और दरवाजे पर चढ़कर फायरिंग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित गुड्डू राय उर्फ राजीव रंजन राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

घटना का वीडियो फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस के हाथ लगा। इसके आधार पर प्राथमिकी की गई थी। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के ही झब्बू राय उर्फ शैलेन्द्र राय (पिता- स्वर्गीय जगनारायण राय) के दरवाजे पर गांव के दूसरे पक्ष के राजीव रंजन उर्फ गुड्डू राय सहित लगभग एक दर्जन लोग पहुंचे थे।

आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और पिस्टल से फायरिंग की। पीड़ित पक्ष ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो फुटेज बना लिया था, जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। पीड़ित झब्बू राय ने एक नवंबर को गुड्डू राय, शुभम राय, आदित्य राय, अंशु राय, छोटे राय एवं चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ राजपुर थाने में प्राथमिकी कराई थी।

थानाध्यक्ष निवास कुमार ने बताया कि प्राथमिकी के साथ वीडियो फुटेज भी प्राप्त हुआ था, जिसमें आरोपित स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने जांच के दौरान गुड्डू राय को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया।

अन्य की तलाश जारी है और मामले की गहन जांच चल रही है। थानाध्यक्ष ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। क्षेत्र में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अशांति को रोका जा सके।