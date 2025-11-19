‘मोबिल गिर रहा है’ कहकर ठगों ने लगाया डेढ़ लाख का चूना, बैग सहित नकदी-जमीन के कागजात गायब

जागरण संवाददाता, बक्सर। चोरी और ठगी के तरीकों में लगातार हो रहे नवाचार के बीच बक्सर शहर में उचक्कों ने एक बार फिर कार चालकों को अपना शिकार बनाया है। नगर थाना क्षेत्र के सिंडिकेट मोड़ के पास सोमवार शाम एक कार सवार को झांसा देकर ठगों ने नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा बैग चुरा लिया।

पीड़ित ने तुरंत नगर थाना पहुंचकर अज्ञात ठगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। रिश्तेदार के घर जा रहा था पीड़ित उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोनाड़ी थाना क्षेत्र निवासी अरुण कुमार राय सोमवार शाम करीब 6 बजे अपनी कार (संख्या स्पष्ट नहीं) से बक्सर के कृतपुरा स्थित अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे।

सिंडिकेट मोड़ के पास दो अज्ञात युवक अचानक उनके सामने आए और चिल्लाकर बोले, “भैया, आपकी गाड़ी से मोबिल (मोबिल ऑयल) गिर रहा है।” यह सुनते ही अरुण कुमार राय ने गाड़ी साइड में रोकी और नीचे उतरकर गाड़ी के आगे-पीछे मोबिल रिसाव देखने लगे।

बैग में नकदी के रूप में करीब डेढ़ लाख रुपये इसी दौरान पीछे से एक ठग ने चुपके से कार का दायां गेट खोला और बीच की सीट पर रखा बैग उठा लिया। बैग में नकदी के रूप में करीब डेढ़ लाख रुपये और जमीन संबंधी महत्वपूर्ण डीड व कागजात थे। जब तक अरुण कुमार को शक हुआ, दोनों ठग वहां से रफा-दफा हो चुके थे। दूर-दूर तक तलाश करने पर भी उनका कोई पता नहीं चला।

चौंका देने वाली बात यह है कि पिछले एक साल में “मोबिल गिर रहा है” के इसी बहाने यह तीसरी बड़ी वारदात है। इससे पहले भी गोलंबर से सिंडिकेट के बीच दो अलग-अलग कार सवारों को ठग इसी तरीके से लाखों रुपये का चूना लगा चुके हैं।

पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं दोनों पुरानी घटनाओं में भी पुलिस अब तक अपराधियों तक नहीं पहुंच सकी है और कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। स्थानीय लोगों में इस तरह की लगातार हो रही घटनाओं से दहशत का माहौल है।