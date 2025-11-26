UPSC और BPSC की तैयारी कर रहे छात्रों को मिलेगी स्टडी किट, यहां करना होगा आवेदन

जागरण संवाददाता, बक्सर। संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली एवं बिहार लोक सेवा अयोग, पटना द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिला नियोजनालय द्वारा स्टडी किट उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिला नियोजन पदाधिकारी प्रणव प्रतीक ने बताया कि बताया कि यह योजना पूरी तरह नि"शुल्क है। उन्होंने सभी इच्छुक छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे सरकारी आईटीआई चरित्रवन स्थित जिला नियोजनालय में आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर सभी पात्र उम्मीदवारों को स्टडी किट उपलब्ध करा दिया जाएगा।



अधिकारी ने बताया कि स्टडी किट योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके लिए नियोजनालय में न्यूनतम छह माह का निबंधन होना चाहिए। यही नहीं, सरकारी सेवा के लिए रिक्ति के विरुद्ध आवेदन का साक्ष्य होना चाहिए। उम्र सीमा भी सरकारी सेवा के मापदंड के अनुसार होना चाहिए।