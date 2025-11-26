UPSC और BPSC की तैयारी कर रहे छात्रों को मिलेगी स्टडी किट, यहां करना होगा आवेदन
बक्सर जिला नियोजनालय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त स्टडी किट दे रहा है। यह योजना संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए है। इच्छुक छात्र आईटीआई चरित्रवन में आवेदन कर सकते हैं। किट पाने के लिए कुछ पात्रता मापदंड हैं, जैसे बिहार का निवासी होना और वार्षिक आय 1,80,000 से कम होना। दिव्यांगजन और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
जागरण संवाददाता, बक्सर। संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली एवं बिहार लोक सेवा अयोग, पटना द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिला नियोजनालय द्वारा स्टडी किट उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिला नियोजन पदाधिकारी प्रणव प्रतीक ने बताया कि बताया कि यह योजना पूरी तरह नि"शुल्क है। उन्होंने सभी इच्छुक छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे सरकारी आईटीआई चरित्रवन स्थित जिला नियोजनालय में आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर सभी पात्र उम्मीदवारों को स्टडी किट उपलब्ध करा दिया जाएगा।
अधिकारी ने बताया कि स्टडी किट योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके लिए नियोजनालय में न्यूनतम छह माह का निबंधन होना चाहिए। यही नहीं, सरकारी सेवा के लिए रिक्ति के विरुद्ध आवेदन का साक्ष्य होना चाहिए। उम्र सीमा भी सरकारी सेवा के मापदंड के अनुसार होना चाहिए।
इसके अलावा आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए और उसकी वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 1,80,000 से कम होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता परीक्षावार अनुमान्य होना चाहिए।
अधिकारी ने बताया कि लाभुकों के चयन में दिव्यांगजन ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा एवं महिला वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में स्टडी किट एवं टूल किट प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
