एनएच-922 पर दर्दनाक हादसा, ट्रक ड्राइवर की मौत!

जागरण संवाददाता, बक्सर। बक्सर-पटना मुख्य मार्ग एनएच-922 पर मंगलवार की अल सुबह एक भयावह सड़क हादसे ने सभी को दहला दिया। औद्योगिक थाना क्षेत्र के कथकौली लड़ाई मैदान गेट के पास सुबह करीब 3:30 बजे हुए इस हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और हादसा स्थल पर कुछ देर के लिए आवागमन भी बाधित रहा।

औद्योगिक थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि पटना की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने आगे चल रहे बालू से लदे ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पीछे वाले ट्रक का केबिन पूरी तरह से मलबे में बदल गया। ट्रक का आगे का हिस्सा धंसकर अंदर समा गया, जिससे चालक और खलासी दोनों केबिन में बुरी तरह फंस गए। बचाव कार्य बेहद कठिन था, क्योंकि लोहे की चादरें मुड़कर अंदर तक आ गई थीं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास मौजूद लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया। केबिन को गैस कटर से काटकर दोनों को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में सदर अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया, जबकि खलासी को तुरंत उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया। खलासी की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है।