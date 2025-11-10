Language
    महागठबंधन की जगह जदयू को दिया वोट, तो परिवार पर लाठी-डंडों से हमला, 17 पर FIR

    By Satendra Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:43 PM (IST)

    बक्सर जिले के सोवां गांव में एक परिवार पर लाठी-डंडों से हमला हुआ। आरोप है कि भाकपा माले की जगह जदयू को वोट देने से नाराज लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। हमले में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जदयू को वोट देने पर पीटा

    संवाद सहयोगी, कृष्णाब्रह्म (बक्सर)। स्थानीय थाना क्षेत्र के सोवां गांव के पोखरा टोला में एक परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। श्याम नारायण पासवान की पत्नी निधि देवी ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि भाकपा माले की बजाय जनता दल यूनाइटेड को वोट देने से नाराज कुछ लोगों ने आठ नवंबर की शाम उनके परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

    हमले में कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर है और उसका इलाज पटना में चल रहा है। उनके बयान पर पुलिस ने सत्येंद्र महतो, नीरज महतो, राजन, मिथिलेश सहित 17 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी की है। 

    महिला ने बताया कि आरोपित जातिसूचक गालियां देते हुए चिल्ला रहे थे। महिला ने बताया कि आरोपितों ने पहले उनके देवर पर हमला किया और बाद में उनको बचाने पहुंचे ससुर पर भी जानलेवा हमला हुआ। स्थानीय थाना मामले की जांच कर रहा है।