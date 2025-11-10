महागठबंधन की जगह जदयू को दिया वोट, तो परिवार पर लाठी-डंडों से हमला, 17 पर FIR

संवाद सहयोगी, कृष्णाब्रह्म (बक्सर)। स्थानीय थाना क्षेत्र के सोवां गांव के पोखरा टोला में एक परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। श्याम नारायण पासवान की पत्नी निधि देवी ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि भाकपा माले की बजाय जनता दल यूनाइटेड को वोट देने से नाराज कुछ लोगों ने आठ नवंबर की शाम उनके परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हमले में कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर है और उसका इलाज पटना में चल रहा है। उनके बयान पर पुलिस ने सत्येंद्र महतो, नीरज महतो, राजन, मिथिलेश सहित 17 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी की है।