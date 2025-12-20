Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बक्सर में बिजली चोरी करने वालों पर गिरी गाज, 5 के खिलाफ FIR

    By Girdhari Agrwal Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    बक्सर में विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पांच उपभोक्ताओं को अवैध रूप से बिजली क ...और पढ़ें

    Hero Image

    पांच लोगों पर दर्ज हुआ एफआईआर।(जागरण)

    जागरण संवाददाता, बक्सर। विद्युत ऊर्जा चोरी के विरुद्ध विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शनिवार को कनीय विद्युत अभियंता अभिषेक सक्सेना के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने आदर्श नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान कुल पांच उपभोक्ताओं को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाया गया, जिन पर लाखों का जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

    छापेमारी दल में शामिल रामप्रवेश चौधरी और चंदन कुमार ने मुनीब चौक स्थित सूरज कुमार गुप्ता (मोबाइल दुकान) को टोका लगाकर बिजली चोरी करते पकड़ा, जिससे विभाग को 51,149 रुपये की क्षति हुई।

    वहीं, गोला बाजार में रामजी प्रसाद पर 55,538 रुपये, सौकत अली पर 36,483 रुपये और मनवर अली पर 45,625 रुपये का (पूर्व बकाया सहित) आर्थिक दंड लगाया गया है।

    इन सभी ने बकाया राशि के कारण कनेक्शन कटने के बावजूद अवैध तरीके से बिजली जोड़ रखी थी। सिद्धनाथ घाट निवासी मनोज कुमार दुबे के परिसर पर भी छापेमारी हुई, जहां पूर्व विद्युत संबंध विच्छेद के बाद भी ऊर्जा उपयोग करते पाया गया।

    उन पर सर्वाधिक 1,28,734 का जुर्माना बकाया सहित लगाया गया है। विभाग ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आदर्श नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।