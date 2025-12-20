बक्सर में बिजली चोरी करने वालों पर गिरी गाज, 5 के खिलाफ FIR

जागरण संवाददाता, बक्सर। विद्युत ऊर्जा चोरी के विरुद्ध विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शनिवार को कनीय विद्युत अभियंता अभिषेक सक्सेना के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने आदर्श नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया।

इस दौरान कुल पांच उपभोक्ताओं को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाया गया, जिन पर लाखों का जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

छापेमारी दल में शामिल रामप्रवेश चौधरी और चंदन कुमार ने मुनीब चौक स्थित सूरज कुमार गुप्ता (मोबाइल दुकान) को टोका लगाकर बिजली चोरी करते पकड़ा, जिससे विभाग को 51,149 रुपये की क्षति हुई।

वहीं, गोला बाजार में रामजी प्रसाद पर 55,538 रुपये, सौकत अली पर 36,483 रुपये और मनवर अली पर 45,625 रुपये का (पूर्व बकाया सहित) आर्थिक दंड लगाया गया है।

इन सभी ने बकाया राशि के कारण कनेक्शन कटने के बावजूद अवैध तरीके से बिजली जोड़ रखी थी। सिद्धनाथ घाट निवासी मनोज कुमार दुबे के परिसर पर भी छापेमारी हुई, जहां पूर्व विद्युत संबंध विच्छेद के बाद भी ऊर्जा उपयोग करते पाया गया।