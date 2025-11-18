बिजली कंपनी का कारनामा, बिल भुगतान के 22 साल बाद भी नहीं मिला कनेक्शन

जागरण संवाददाता, बक्सर। बिजली कंपनी के अजब गजब कारनामे प्राय: सामने आते रहते हैं। इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें उपभोक्ता को गलत बिल देकर परेशान किया गया। आलम यह कि उपभोक्ता फोरम के फैसले के विरुद्ध बिजली कंपनी स्टेट कमीशन में पहुंच गई और वहां उल्टे उपभोक्ता को ही गलत बिल का भुगतान करने का आदेश दे दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहानी यही समाप्त नहीं हो रही है। शिवपुरी निवासी राम सुरेश सिंह के अनुसार सारी औपचारिकताएं पुरी करते हुए घरेलु कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था। काफी लम्बी प्रतीक्षा के बाद कनेक्शन तो मिला पर अपने साथ ही आफल लेकर आया। समय से बिल का भुगतान करने के बावजूद उपभोक्ता के पास 26669 रुपये बकाया का बिल आ गया।

इसकी शिकायत एसडीओ से करने पर उन्होंने डांटकर भगा दिया। परेशान उपभोक्ता ने उपभोक्ता फोरम में जब अपील किया तो मामले की सुनवाई के बाद फोरम ने बिल को शून्य घोषित करते हुए विद्युत कंपनी पर एक लाख रुपया जुर्माना कर दिया। इस फैसले के खिलाफ विद्युत कंपनी स्टेट कमीशन में पहुंच गई जहां उपभोक्ता को पुन: फर्जी बिल भुगतान का आदेश दिया गया।

थक हार कर उपभोक्ता ने राशि जमा करा दी पर यहां भी उसके अनुसार धोखा कर दिया गया। आवेदक का आरोप है कि बिल भुगतान करने पर विद्युत कंपनी में जमा नहीं करते हुए उन्हें फर्जी रशीद पकड़ा दी गई जिसके कारण उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं जोड़ा गया।