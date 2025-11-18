बिजली कंपनी का कारनामा, बिल भुगतान के 22 साल बाद भी नहीं मिला कनेक्शन
एक उपभोक्ता ने 22 साल पहले बिजली बिल का भुगतान किया, फिर भी उन्हें कनेक्शन नहीं मिला। बार-बार शिकायत करने के बावजूद, बिजली कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे उपभोक्ता परेशान है। इस मामले में कंपनी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। यह घटना बिजली विभाग की लापरवाही को उजागर करती है।
जागरण संवाददाता, बक्सर। बिजली कंपनी के अजब गजब कारनामे प्राय: सामने आते रहते हैं। इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें उपभोक्ता को गलत बिल देकर परेशान किया गया। आलम यह कि उपभोक्ता फोरम के फैसले के विरुद्ध बिजली कंपनी स्टेट कमीशन में पहुंच गई और वहां उल्टे उपभोक्ता को ही गलत बिल का भुगतान करने का आदेश दे दिया गया।
कहानी यही समाप्त नहीं हो रही है। शिवपुरी निवासी राम सुरेश सिंह के अनुसार सारी औपचारिकताएं पुरी करते हुए घरेलु कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था। काफी लम्बी प्रतीक्षा के बाद कनेक्शन तो मिला पर अपने साथ ही आफल लेकर आया। समय से बिल का भुगतान करने के बावजूद उपभोक्ता के पास 26669 रुपये बकाया का बिल आ गया।
इसकी शिकायत एसडीओ से करने पर उन्होंने डांटकर भगा दिया। परेशान उपभोक्ता ने उपभोक्ता फोरम में जब अपील किया तो मामले की सुनवाई के बाद फोरम ने बिल को शून्य घोषित करते हुए विद्युत कंपनी पर एक लाख रुपया जुर्माना कर दिया। इस फैसले के खिलाफ विद्युत कंपनी स्टेट कमीशन में पहुंच गई जहां उपभोक्ता को पुन: फर्जी बिल भुगतान का आदेश दिया गया।
थक हार कर उपभोक्ता ने राशि जमा करा दी पर यहां भी उसके अनुसार धोखा कर दिया गया। आवेदक का आरोप है कि बिल भुगतान करने पर विद्युत कंपनी में जमा नहीं करते हुए उन्हें फर्जी रशीद पकड़ा दी गई जिसके कारण उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं जोड़ा गया।
हद तो तब हो गई जब 2003 से ही चले आ रहे इस मामले में उपभोक्ता विद्युत कंपनी के बक्सर और पटना के अधिकारियों के यहां चक्कर लगाते थक गया पर अब तक उसे विद्युत कंपनी द्वरा बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया। थक हार कर उपभोक्ता न्यायालय की शरण में गया और अपनी परिवाद दर्ज कराई। इस मामले में कोर्ट के निर्देश पर नगर थाना में मामले की प्राथमिकी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
