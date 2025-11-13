Dumraon Vidhan Sabha Chunav Result: डुमरांव विधानसभा सीट पर 2 पार्टियों में टक्कर, क्या फिर चलेगा अजीत कुमार का सिक्का?
बिहार के बक्सर जिले की डुमरांव विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को चुनाव हुआ था। चुनाव का रिजल्ट (Dumraon election Result) कुछ ही घंटों में आने वाला है। इस सीट पर सीपीआई एमएल एल के अजीत कुशवाह और जेडीयू के प्रत्याशी राहुल कुमार सिंह के बीच टक्कर है।
डिजिटल डेस्क, डुमरांव। डुमरांव विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला बक्सर लगता है। ये बक्सर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। 1951 में हुए यहां पहले चुनाव में कांग्रेस के हरिहर प्रसाद सिंह विधायक बने थे। 2020 में यहां से सीपीआई एमएल एल के अजीत कुशवाह ने विधायक बने थे। इस सीट पर 6 नवंबर 2025 को पहले चरण में मतदान करवाया गया है। चुनाव का रिजल्ट (Dumraon vidhan sabha Election Result) कुछ ही घंटों में घोषित होगा।
2 पार्टियां टक्कर में, आने वाला है Dumraon vidhan sabha Election Result 2025
इस बार बिहार की डुमरांव विधानसभा सीट से फिर से अजीत कुशवाह मैदान में हैं। उनके अलावा JDU के प्रत्याशी राहुल कुमार सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन दोनों ही पार्टियों में सीधी टक्कर मानी जा रही है। इनके अलावा बहुजन समाज पार्टी के ददन यादव राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मृत्युंजय कुमार सिंह और जन सुराज पार्टी के शिवांग विजय सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
कुल 16 कैंडिडेट्स लड़ रहे चुनाव
आपको बता दें कि बिहार की डुमरांव सीट अनारक्षित सीट है। चुनाव लड़ने के लिए कुल 25 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था जिसमें से 22 कैंडिडेट्स के आवेदन स्वीकार हुए थे। 2 कैंडिडेट्स के आवेदन निरस्त कर दिए गए वहीं एक आवेदक ने अपना आवेदन वापस लिया है। 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।