Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dumraon Vidhan Sabha Chunav Result: डुमरांव विधानसभा सीट पर 2 पार्टियों में टक्कर, क्या फिर चलेगा अजीत कुमार का सिक्का?

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    बिहार के बक्सर जिले की डुमरांव विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को चुनाव हुआ था। चुनाव का रिजल्ट (Dumraon election Result) कुछ ही घंटों में आने वाला है। इस सीट पर सीपीआई एमएल एल के अजीत कुशवाह और जेडीयू के प्रत्याशी राहुल कुमार सिंह के बीच टक्कर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Dumraon Vidhan sabha Chunav result 2025

    डिजिटल डेस्क, डुमरांव। डुमरांव विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला बक्सर लगता है। ये बक्सर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। 1951 में हुए यहां पहले चुनाव में कांग्रेस के हरिहर प्रसाद सिंह विधायक बने थे। 2020 में यहां से सीपीआई एमएल एल के अजीत कुशवाह ने विधायक बने थे। इस सीट पर 6 नवंबर 2025 को पहले चरण में मतदान करवाया गया है। चुनाव का रिजल्ट (Dumraon vidhan sabha Election Result) कुछ ही घंटों में घोषित होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2 पार्टियां टक्कर में, आने वाला है Dumraon vidhan sabha Election Result 2025

    इस बार बिहार की डुमरांव विधानसभा सीट से फिर से अजीत कुशवाह मैदान में हैं। उनके अलावा JDU के प्रत्याशी राहुल कुमार सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन दोनों ही पार्टियों में सीधी टक्कर मानी जा रही है। इनके अलावा बहुजन समाज पार्टी के ददन यादव राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मृत्युंजय कुमार सिंह और जन सुराज पार्टी के शिवांग विजय सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

    कुल 16 कैंडिडेट्स लड़ रहे चुनाव

    आपको बता दें कि बिहार की डुमरांव सीट अनारक्षित सीट है। चुनाव लड़ने के लिए कुल 25 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था जिसमें से 22 कैंडिडेट्स के आवेदन स्वीकार हुए थे। 2 कैंडिडेट्स के आवेदन निरस्त कर दिए गए वहीं एक आवेदक ने अपना आवेदन वापस लिया है। 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।