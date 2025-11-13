Dumraon Vidhan Sabha Chunav Result: डुमरांव विधानसभा सीट पर 2 पार्टियों में टक्कर, क्या फिर चलेगा अजीत कुमार का सिक्का?

डिजिटल डेस्क, डुमरांव। डुमरांव विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला बक्सर लगता है। ये बक्सर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। 1951 में हुए यहां पहले चुनाव में कांग्रेस के हरिहर प्रसाद सिंह विधायक बने थे। 2020 में यहां से सीपीआई एमएल एल के अजीत कुशवाह ने विधायक बने थे। इस सीट पर 6 नवंबर 2025 को पहले चरण में मतदान करवाया गया है। चुनाव का रिजल्ट (Dumraon vidhan sabha Election Result) कुछ ही घंटों में घोषित होगा।

2 पार्टियां टक्कर में, आने वाला है Dumraon vidhan sabha Election Result 2025 इस बार बिहार की डुमरांव विधानसभा सीट से फिर से अजीत कुशवाह मैदान में हैं। उनके अलावा JDU के प्रत्याशी राहुल कुमार सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन दोनों ही पार्टियों में सीधी टक्कर मानी जा रही है। इनके अलावा बहुजन समाज पार्टी के ददन यादव राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मृत्युंजय कुमार सिंह और जन सुराज पार्टी के शिवांग विजय सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।