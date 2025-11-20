धनसोईं बाईपास के लिए जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण, 18 करोड़ की लागत से बनेगी 4 किमी लंबी सड़क

जागरण संवाददाता, बक्सर। जिले के धनसोईं बाजार में लगने वाले भयंकर जाम से स्थायी निजात दिलाने और क्षेत्रीय विकास को रफ्तार देने के लिए प्रस्तावित चार किलोमीटर लंबे धनसोईं बाईपास का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। सड़क निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है और परियोजना पर करीब 18 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। बाईपास धनसोईं बाजार के बाहर पूर्वी दिशा में होगा, जो बक्सर-दिनारा मुख्य मार्ग का नया हिस्सा बनेगा। इसके बनने से न केवल धनसोईं बाजार में वाहनों की लंबी कतारें खत्म होंगी, बल्कि बक्सर से दिनारा और आगे रोहतास जिले के कई गांवों तक पहुंचने में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सड़क निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार ने बताया कि परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण भूमि अधिग्रहण का है। प्रारंभिक सर्वे पूरा हो चुका है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। जैसे-जैसे जमीन उपलब्ध होती जाएगी, उसी अनुपात में निर्माण कार्य भी आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि परियोजना निर्धारित समय में पूरी हो सके। अधिकारी ने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन भूमि मालिकों से लगातार संवाद बनाए रखेगा और उन्हें बाईपास के महत्व व लाभ से अवगत कराएगा। उम्मीद है कि भूमि अधिग्रहण में कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी।