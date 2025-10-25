Language
    Chhath Puja: कश्मीर से सेब, भुसावल से केला और नागपुर के संतरे; छठ पूजा को लेकर सज गया फल बाजार

    By Girdhari Agrwal Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:26 PM (IST)

    छठ पर्व के लिए बक्सर का फल बाजार तैयार है। कश्मीर से सेब, बंगाल से केला, नागपुर से संतरा मंगाया गया है। खुदरा विक्रेता दुकानें सजा चुके हैं और सोमवार दोपहर तक बिक्री जारी रहेगी। अनुमान है कि इस दौरान दो करोड़ से अधिक का कारोबार होगा। फलों के भाव पिछले साल जैसे ही हैं, पर नारियल महंगा है।

    आदर्श थाना निकट फल बेचते दुकानदार। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, बक्सर। महापर्व छठ को भुनाने को लेकर फल बाजार पूरी तरह से तैयार है। फल के थोक व्यापारियों ने कश्मीर से सेब, बंगाल व भुसावल से केला तथा नागपुर से संतरा व मौसम्मी और छत्तीसगढ़ से अमरूद मंगाए हैं।

    इनसे खुदरा क्रेताओं ने खरीदकर अपनी-अपनी दुकानें ज्योति चौक, वीर कुंवर सिंह चौक, पीपी रोड, मुनीम चौक, यमुना चौक, ठठेरी बाजार, सिंडीकेट, गोलंबर, नया बाजार आदि स्थानों पर संजोई हुई हैं।

    शनिवार को भी मंडी में खरीददारों की आमद जारी रही। फल दुकानदारों ने कहा कि फलों की बिक्री सोमवार की दोपहर तक रहेगी।

    महापर्व छठ का उत्साह चरम पर है। इसे लेकर बाजार की रौनक बढ़ गई है। खुदरा फल विक्रेताओं के मुताबिक यह रौनक सोमवार की दोपहर तक बनी रहेगी। डुमरांव अनुमंडल को छोड़कर जिला मुख्यालय में ही लगभग एक दर्जन फल के थोक कारोबारी हैं।

    थोक फल के कारोबारी सुकरुल्लाह ने बताया की महापर्व के लिए फलों की आवक पिछले तीन दिन पहले से जारी है। ये फल कश्मीर, नासिक, नागपुर, भुसावल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बनारस आदि क्षेत्रों से मंगाए गए हैं।

    इनमें 16 चक्का के 12 टन लोड करने वाले ट्रक से 12 गाड़ी सेब, 5 गाड़ी अन्नानास, 4 ट्रक गागर नींबू, 6 गाड़ी संतरा, 15 ट्रक केला की आवक हुई है। इनमें लगभग 25 प्रतिशत केला जिले से उत्पादित भी मंडी में मंगाए गए हैं।

    दो हजार कैरेट अनार, पांच-पांच सौ पेटी नाशपाती व अमरूद के तथा दो-दो सौ कैरेट सीताफल (शरीफा), अंगूर, मौसम्मी, ड्रैगन फ्रूट और चाइनीज नाशपाती थोक मंडियों से पिकअप द्वारा मंगाया गया है।

    फल कारोबारियों के एक अनुमान के मुताबिक महापर्व छठ में लगभग दो करोड़ रुपए से ऊपर का वारा न्यारा होने वाला है। विक्रेता संतोष व सोमारू ने बताया की लाल ईंख बलिया व आजमगढ़ के क्षेत्र से मंगाया गया है।

    फलों के खुदरा कारोबारी काशी जायसवाल, गुड्डू, इसरार, बल्ली आदि ने कहा कि फलों के भाव गत वर्ष की तरह ही हैं। बल्कि कुछ के घटे ही हैं। लेकिन नारियल का भाव बढ़ा हुआ है। मंडी में सीताफल, मकोय, बनबेर, अमेरिकन डीलक्स सेब भी दिखाई पड़ रहे हैं।

    खुदरा में फलों के भाव

    1. सेब- 80-100 रु. किलो

    2. संतरा- 40-70 रु. किलो

    3. अंगूर- 160-200 रु. किलो

    4. आलू बुखारा (प्लम) - 400 रु. किलो

    5. अनार- 160 रु. किलो

    6. नाशपाती- 80-100 रु. किलो

    7. अनानास- 80-100 रु. जोड़ा

    8. ड्रैगन फ्रूट - 100 रु. प्रति

    9. अमरूद - 100 रु. किलो

    10. गागर नींबू- 40-50 रु. पीस

    11. नारियल- 40-50 रु. पीस

    12. शरीफा - 80-100 रु किलो

    13. आम - 400 रु. किलो 

    14. पानीफल- 40-50 रु. प्रति किलो

    15. केला- 40-50 रु. प्रति दर्जन

    16. मिलौनी (कांदा, आंवला, कदम, बेर, मूली, अदरक, हल्दी, नींबू आदि)- 80-100 रु. किलो