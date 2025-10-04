बक्सर में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट, जिला प्रशासन ने जारी किया आपातकालीन नंबर

बक्सर जिले में आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी वर्षा और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नागरिकों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने बच्चों को जलाशयों से दूर रखने और आपात स्थिति में संबंधित अधिकारियों को सूचना देने का आग्रह किया गया है।

जागरण संवाददाता, बक्सर। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार और बिहार मौसम सेवा केंद्र, पटना द्वारा जिले में शनिवार से सात अक्टूबर तक भारी वर्षा, वज्रपात (बिजली गिरना), 30-50 किमी प्रति घंटा की गति से हवा के चलने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

ऐसे में गंगा नदी एवं विभिन्न जलक्षेत्र में जलस्तर में वृद्धि, जलजमाव, फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस परिस्थिति में जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया है। जिला प्रशासन ने जिला आपातकालीन संचालन केंद्र का दूरभाष नंबर-06183223333 भी जारी किया है तथा किसी भी आपात स्थिति में सूचना देने की हिदायत दी है।

जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें। यही नहीं, छोटे बच्चों को तालाब, पोखर, पईन या नहर में जल-क्रीड़ा एवं स्नान करने से रोकें। उन्हें उन स्थानों पर स्नान करने न जाने दें। किसी पेड़, बिजली के खंभे या कमजोर आधारभूत संरचना के नीचे शरण नहीं लेने से भी मना किया गया है।

नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कहा गया है कि तटबंध क्षेत्र के निचले हिस्से में बसे नागरिक ऊंचे स्थान पर रहें, तो बेहतर है। इसको लेकर प्रशासन ने नदी, तालाब, नहर या किसी भी जल स्रोत से दूर रहने की चेतावनी दी है। खुले खेतों में वर्षा और वज्रपात के समय कृषि कार्य न करने की भी अपील की गई है।