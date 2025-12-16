किसके हैं 9.65 करोड़ रुपये? बक्सर के विभिन्न बैंकों में पड़ी है इतनी बड़ी राशि, अब प्रशासन ने उठाया कदम
जागरण संवाददाता, बक्सर। बैंक में अगर कुछ सौ और हजार रुपये भी हों तो खाताधारक उसकी चिंता करते हैं, लेकिन बक्सर जिले के विभिन्न बैंकों में बिना दावा वाले 28,166 निष्क्रिय खातों में 9.65 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं।
यह राशि वास्तविक उत्तराधिकारी के खाते में लौटाना है। इसके लिए समाहरणालय सभागार में दावा सुविधा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, ताकि वास्तविक खाताधारकों को यह राशि लौटाई जा सके।
जिला अग्रणी प्रबंधक सतीश कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन और नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' का शुभारंभ किया है।
उन्होंने बताया कि यह अभियान अक्टूबर 2025 से दिसम्बर 2025 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बैंकों, बीमा कंपनियों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में पड़ी उनकी लावारिस जमा राशि को खोजने और उसे वापस पाने में सहायता प्रदान करना है।
दावा सुविधा कैंप 19 को
उन्होंने बताया कि बिना दावा वाली वित्तीय संपत्तियों के बारे में जागरूकता फैलाने और निष्क्रिय खातों में दावा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अभियान के अंतर्गत जिला पदाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में 19 दिसंबर को पूर्वाह्न 11:30 बजे नवनिर्मित समाहरणालय सभागार में आउटरीच कार्यक्रम और दावा सुविधा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां वास्तविक खाता धारक अपना दावा कर सकते हैं।
दावा के आधार पर जांच के पश्चात वास्तविक खाता धारक को उनकी राशि लौटाई जाएगी। शिविर में उप विकास आयुक्त निहारिका छवि समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी एवं भारतीय रिजर्व बैंक पटना के अधिकारी के अलावा जिले के सभी बैंकों, बीमा कंपनियों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
