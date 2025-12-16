जागरण संवाददाता, बक्सर। बैंक में अगर कुछ सौ और हजार रुपये भी हों तो खाताधारक उसकी चिंता करते हैं, लेकिन बक्‍सर जिले के विभिन्न बैंकों में बिना दावा वाले 28,166 निष्क्रिय खातों में 9.65 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं।

यह राशि वास्तविक उत्तराधिकारी के खाते में लौटाना है। इसके लिए समाहरणालय सभागार में दावा सुविधा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, ताकि वास्तविक खाताधारकों को यह राशि लौटाई जा सके।

जिला अग्रणी प्रबंधक सतीश कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन और नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' का शुभारंभ किया है।

उन्होंने बताया कि यह अभियान अक्टूबर 2025 से दिसम्बर 2025 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बैंकों, बीमा कंपनियों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में पड़ी उनकी लावारिस जमा राशि को खोजने और उसे वापस पाने में सहायता प्रदान करना है।