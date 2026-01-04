जागरण संवाददाता, बक्सर। जिले में मौसम में अचानक आए बदलाव और अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है।

जिलाधिकारी साहिला के आदेशानुसार जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा एक से आठ तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां पांच से आठ जनवरी तक बंद रहेंगी।

वहीं कक्षा आठ से ऊपर की कक्षाएं प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक संचालित होंगी। बोर्ड व प्री-बोर्ड परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। प्रशासन ने आदेश के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए हैं।

जिले में मौसम सर्द बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ और नमी के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है।

विभाग ने अपने पूर्वानुमान में जताया है कि अगले 48 घंटे तक ठंड से राहत मिलने के कोई असर नहीं हैं। पिछले चार दिनों से धरा पर धूप के निखरने से पौष की बढ़ी ठंड से लोगों को राहत मिली थी।