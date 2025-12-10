Language
    यूपी को जोड़ने वाली रामपुर-नागपुर सड़क जर्जर, मौत को दावत दे रहे जगह-जगह बने हुए गड्ढे

    By Dilip Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली बक्सर जिले की रामपुर-नागपुर सड़क जर्जर हो गई है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं, जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। सड़ ...और पढ़ें

    यूपी को जोड़ने वाली रामपुर-नागपुर सड़क जर्जर। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, राजपुर (बक्सर)। प्रखंड के विभिन्न गांवों से होकर उत्तर प्रदेश तक जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं। अंतिम छोर पर बसा नागपुर पंचायत के अलावा अन्य दर्जनों गांव से होकर उत्तर प्रदेश तक जाने वाले रामपुर-नागपुर पथ पर जगह-जगह गड्ढ बन गया है। लगभग पांच वर्ष पूर्व कार्य एजेंसी की तरफ से काम करने के बाद रखरखाव नहीं होने से इस बरसात में ही यह रोड अधिक खराब हो गया है।

    इस रास्ते पर गांव से कुछ ही दूरी पर धर्मावती नदी के नाले पर बना पुल भी काफी जर्जर हो गया है। पुल से लोहे का छड़ पूरी तरह से दिख रहा है। अगर कोई भारी वाहन इससे गुजरता है तो कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बढ़ गई है। इस रास्ते से गुजरने वाले गाड़ी चालकों को अब मौत का डर सता रहा है।

    इस रोड से जुड़े क्षेत्र के मंगराव, संगराव, कजरिया, खीरी, हंकारपुर, पिपरा, कठजा, बन्नी, तियरा, जमौली, कैमूर जिला के मुखराव, पड़ियारी सहित अन्य आसपास के सैकड़ों ऐसे गांव हैं, जहां से प्रतिदिन वाराणसी के लिए बड़ी एवं छोटी गाड़ियों का परिचालन होता है।

    इस रास्ते से होकर रामपुर देवल पुल के रास्ते लोग गहमर एवं गाजीपुर पहुंचते हैं। रोहतास जिला तक उत्तर प्रदेश से ईंट लदा ट्रैक्टर भी सामानों की धुलाई करते हैं। इस रोड पर गड्ढा बन जाने से दो पहिया चालक अक्सर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं।

    महज पांच किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 30 मिनट का समय लग रहा है। रोगी को ले जाने वाले गाड़ी चालक भी डर कर इस पर गाड़ी चलाते हैं। जिसको लेकर अधिवक्ता बृजराज सिंह, पूर्व सैनिक प्रभुनाथ सिंह, डॉ जनार्दन सिंह, राजेन्द्र सिंह, गिरीश यादव आदि ने स्थानीय जन प्रतिनिधि व विधायक से भी गुहार लगाया है। यह मांग किया कि यह रोड दोनों क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके पर है। इसका निर्माण बहुत जरूरी है अन्यथा कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।