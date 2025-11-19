Language
    बक्सर स्टेशन की ऐतिहासिक कमाई, स्पेशल ट्रेनों ने नवंबर को बनाया ‘सुनहरा महीना’, पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त

    By Vikash Kumar Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:40 PM (IST)

    बक्सर रेलवे स्टेशन ने त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड कमाई की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यात्री यातायात और माल ढुलाई से स्टेशन को भारी राजस्व प्राप्त हुआ। छठ पूजा के दौरान चलाई गई स्पेशल ट्रेनों ने यात्री संख्या बढ़ाई। नवंबर के पहले दस दिनों में स्टेशन ने 1.25 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की, जिससे पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए।

    बक्सर स्टेशन की ऐतिहासिक कमाई

    जागरण संवाददाता, बक्सर। त्योहारी सीजन में बक्सर रेलवे स्टेशन की आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में यात्री यातायात, माल ढुलाई और पार्सल सेवाओं से स्टेशन ने अब तक की सर्वाधिक कमाई हासिल की है। 

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार त्योहारों, विशेषकर छठ पूजा के दौरान चलाई गई स्पेशल ट्रेनों ने यात्री संख्या में अप्रत्याशित उछाल लाकर राजस्व को नया कीर्तिमान स्थापित कराया है।

    नवंबर का पहला 10 दिन ‘सुनहरा दौर’ 

    रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष नवंबर का पहला 10 दिन ही स्टेशन के लिए ‘सुनहरा दौर’ साबित हुआ। 1 से 10 नवंबर तक औसतन प्रतिदिन करीब 11 लाख 9 हजार रुपये की कमाई हुई, जबकि कुल कमाई 1.25 करोड़ रुपये से अधिक रही। 

    आरक्षित और अनारक्षित दोनों श्रेणियों में टिकटों की बिक्री में भारी बढ़ोतरी देखी गई। एक अनुमान के अनुसार इन दिनों स्टेशन से प्रतिदिन औसतन 5 हजार यात्री सफर कर रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या छठ के बाद अपने कर्मस्थलों (दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु जैसे औद्योगिक शहरों) की ओर लौट रहे प्रवासियों की है।

    पिछले वर्ष से बढ़ोतरी

    तुलनात्मक आंकड़े भी इस सफलता की गवाही दे रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनवरी माह में सामान्य टिकटों से 1.99 करोड़ तथा फरवरी में 2.04 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी, जबकि इस वर्ष जनवरी में यह आंकड़ा बढ़कर 2.47 करोड़ रुपये हो गया। 

    हालांकि फरवरी 2024 में यह गिरकर 1.82 करोड़ रुपये रह गया था, जो वर्ष का सबसे कमजोर महीना रहा। अब नवंबर के शुरुआती दस दिनों में ही 1.25 करोड़ से ज्यादा की कमाई ने सभी पुराने रिकार्ड ध्वस्त कर दिए हैं।

    बक्सर हमेशा से महत्वपूर्ण रेल हब रहा है। त्योहारों को देखते हुए चलाई गई स्पेशल ट्रेनें न सिर्फ यात्रियों की भीड़ को संभालने में सफल रहीं, बल्कि रेलवे के खजाने में भी भारी इजाफा किया। 

    ये ट्रेनें राजस्व वृद्धि का असली इंजन साबित हुई हैं। माल यातायात, पार्सल, विज्ञापन और पार्किंग जैसे विविध स्रोतों से भी अच्छी कमाई हुई है।